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Одежда с логотипом «Азиада-2017» появилась в магазинах Туркмении

13.01.2017  22:39

В магазинах Туркмении реализуется одежда, приуроченная к V Азиатским играм в закрытых помещениях по боевым искусствам, сообщает информационный портал Туркменистана.

V Азиатские игры в закрытых помещениях по боевым искусствам в Ашхабаде пройдут с 17 по 27 сентября. Одежда с логотипом «Азиада-2017» уже поступила в магазины Туркмении. В частности спортивная форма, футболки и сувениры представлены в центре маркетинга «Алтын Асыр».

В дни Игр символика Азиады-2017 будет присутствовать на одежде волонтеров, стюардесс, продавцов, поваров, водителей такси и автобусов, обслуживающего персонала и многих других.

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