15.05.2017 07:23

Свыше 20 марок, принадлежащих LVMH, включая Dior, Louis Vuitton и Fendi, будут представлены на страницах собственного интернет-магазина компании 24Sevres.

Как пишут «Ведомости», известный во всем мире бренд по продаже люксовых товаров намерен начать продажи свыше 150 брендов на собственной площадке, где будут представлены одежда, обувь, аксессуары, косметика и т. д.

Стоимость товаров, представленных на сайте, по оценкам, составит от 100 до 12000 евро. Такой набор марок поможет международным клиентам сделать «парижский выбор», считает digital-директор LVMH Ян Роджерс.

Свое название сайт 24Sevres получил в честь улицы Севр, на которой расположен знаменитый парижский универмаг Le Bon Marche, также принадлежащий LVMH. По словам Рождерса, которые приводит Bussiness of Fashion, 24Sevres станет конкурентом Net-a-Porter, MyTheresa, Matchesfashion.com и LuisaViaRoma.