19.10.2017 07:04

Минпромторг планирует расширить список товаров, на которые можно будет потратить средства продуктовых карточек, за счет включения в него ассортимента, выпускаемого легпромом.

Как пишут «Известия» со ссылкой на презентацию Минпромторга оо программе «Поддержка потребительского спроса на продовольствие», планируется разрешить покупать на них не только продукты, но и текстиль и одежду.

В список таких товаров, вероятно, могут попасть верхняя пальтовая группа, верхняя костюмно-платьевая группа, белье, чулочно-носочные изделия, головные уборы, обувь, постельное белье. В самом Минпромторге изданию не смогли уточнить какие именно товары легкой промышленности могут стать доступными для покупок.

Согласно предположениям Минпромторга, месячный бюджет одного человека по программе ведомства составит около 1800 рублей.

Росстат ежемесячно фиксирует цены на продовольственную и непродовольственную продукцию, а также услуги, составляя фиксированный набор потребительских товаров и услуг. В перечень товаров входит более 20 наименований товаров легкой промышленности с условными нормами потребления в течение одного года. В список Росстата вошли для мужчин — верхняя одежда, костюм, брюки, рубашка, джемпер, носки. Для женщин — верхняя одежда, джемпер, блузка, колготки, халат. А также несколько наименований для детей — куртка, брюки, сорочка, платье. Минимальный набор включает в себя обувь — сапоги, полуботинки, туфли. Кроме этого, предполагается, что будут куплены комплект постельного белья, одеяло и подушка. Росстат фиксирует средние цены на эти товары с условным расчетом их использования в год.