Девятый выпуск «Дней итальянской моды» – Moda Italia – состоится в столице Белоруссии 24-25 октября, сообщают организаторы.

В новом сезоне проекта Минск посетят следующие бренды: Corso Principe, Jackal Milano, Fontana, Absolut Joy, Sexy Woman, Max Fort, Sophia, Totti, Carlo Forti, Marino Orlandi, Patrizia Parma.

Цель этого мероприятия – «продемонстрировать особый стиль и качество одежды «Сделано в Италии», а также развить деловые связи между итальянскими производителями и потенциальными клиентами из Беларуси и стран СНГ».

Организаторами мероприятия являются ООО «Пезаро», Итальянская конфедерация ремесленников Пезаро Урбино и агентство PR и коммуникаций «Открытый подиум».

24 октября программу мероприятия откроет официальная пресс-конференция, в которой примут участие представители итальянских брендов и организаторы проекта. В 19.00 гостей мероприятия ожидает яркое fashion-шоу итальянских дизайнеров. Все мероприятия первого дня пройдут в НВЦ «Белэкспо» по адресу проспект Победителей, 14.

25 октября, в Showroom по адресу проспект Победителей, 23, офис 517a - Минск (начало мероприятия в 13:00), деловые партнеры могут воочию познакомиться с представленными коллекциями , познакомиться с дизайнерами и обсудить деловые аспекты сотрудничества. Встреча пройдет в формате B2B.

Фотография предоставлена организаторами.