21.02.2017 07:15

Согласно данным, опубликованным Краснодарстатом, в обрабатывающем производстве предприятий Кубани наиболее низкий уровень заработной платы на сегодняшний день сложился у компаний, занятых производством кожи, изделий из кожи и производством обуви – в 3,1 раза ниже среднекраевого уровня.

В то же время в текстильном и швейном производстве уровень зарплат ниже краевого уровня в 1,7 раза. Среди обрабатывающих производств наиболее высокий уровень заработной платы в организациях по производству кокса и нефтепродуктов (в 2,2 раза выше среднекраевого уровня).

В целом по сравнению с декабрем 2015 года в последний месяц 2016 года реальная среднемесячная заработная плата (без выплат социального характера) в Краснодарском крае увеличилась на 2,8%.