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Одними из наиболее сложных вопросов в сфере fashion-индустрии в Москве являются высокие арендные ставки и дефицит рабочих рук

27.07.2017  07:12

Департамент города Москвы по конкурентной политике проводит встречи с представителями малого fashion-бизнеса, столичными дизайнерами одежды и владельцами онлайн-магазинов, пишет ТАСС.

Как заявили в ведомстве, данные мероприятия проходят в рамках проекта департамента «Биржа торгов», где представители малого и среднего предпринимательства обсуждают наиболее актуальные вопросы по развитию своего вида бизнеса.

По словам руководителя департамента Геннадия Дегтева, столичные власти стараются найти эффективные схемы взаимодействия с предпринимателями, чтобы им удобнее было развивать бизнес. Помимо использования интернет-каналов, сотрудники департамента организовывают «живые» встречи. «Живое общение способствует повышению уровня доверия. Стараемся активно общаться с предпринимателями. Предложенный нами формат клубных встреч для представителей конкретного сегмента столичной экономики оказался востребованным и, по мнению участников, полезным», - сказал он.

Чиновник считает, что участникам важно не только перенимать опыт успешных бизнесменов, сумевших найти свою нишу и развить бизнес, но и узнавать на таких встречах о новых мерах городской поддержки для комфортного ведения своего дела в столице.

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