ТРЦ «Охта Молл» концерна SRV объявил конкурс на разработку логотипа Охты, сообщает компания.

Результатом конкурса станет создание и установка арт-объекта, выполненного по проекту победителя.

Цель конкурса – развитие имиджа района, реализация его туристического и инвестиционного потенциала, привлечение внимания профессионалов креативных индустрий к Охте. В основе конкурсного задания стоит задача по созданию логотипа района Охты, который сможет отразить уникальность местности с точки зрения истории, культуры, а также тенденций современного развития.

К участию приглашаются дизайнеры, архитекторы и художники. Победителя определит экспертный совет, в состав которого входят: Евгений Разумишкин (глава Администрации Красногвардейского района), Екатерина Тимофеева (ТРЦ «Охта Молл»), Владимир Федосеев (брендинговое и коммуникационное агентство:Otvetdesign), Михаил Алексеевский (КБ «Стрелка»), Руслан Чернобаев (ArtplaySPb), Сергей Букин (BU Workshop), Митя Харшак (журнал «Проектор»). Реализует проект ТРЦ «ОхтаМолл».

Заявки на участие принимаются с 6 февраля по 20 марта 2017 года. 31 марта на сайте конкурса будет опубликован шорт-лист, а 6 апреля пройдет церемония награждения победителя в культурно-образовательном пространстве ОхтаLab в ТРЦ «Охта Молл». Выигравший проект будет реализован в виде арт-объекта на пересечении проспекта Шаумяна и Магнитогорской улицы летом 2017 года, а его автору вручен приз – ноутбук MacBookPro.

Фотография предоставлена компанией.