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Около 1,75 тыс. пар контрафактной обуви изъято в Малоярославце

25.07.2017  21:26

Из нелегального цеха по пошиву обуви в Малоярославце изъято 1,75 тыс. пар обуви с логотипами известных брендов, сообщает пресс-служба ОМВД России по Малоярославецкому району.

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку в Малоярославце, направленную на подтверждении информации о работе нелегального пошивочного производства. Сведения оперативников подтвердились - в цехе, изготавливающем обувь под собственной торговой маркой, также шили изделия с маркировкой Lacoste.

В результате выезда изъято 1,75 тыс. пар обуви и более тысячи тканевых заготовок для производства обуви с нанесенным на них этим товарным знаком.

Расследование продолжается. 

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