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Около 80 алтайских производителей детских товаров примут участие в фестивале в Барнауле
23.05.2017 20:11
Показ повседневной и школьной одежды пройдет в рамках фестиваля детских товаров в Барнауле, сообщает пресс-служба управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
Фестиваль «Алтайский край – территория детства» состоится 1 июня возле театра драмы им. В.М. Шукшина в Барнауле. На площадке будут представлены товары от местных производителей детских товаров. Участие в событии примут порядка 80 организаций.
В рамках фестиваля пройдут показы детской и подростковой одежды, а также школьной формы. Кроме того предусмотрена обширная развлекательная программа
Организаторами фестиваля выступают правительство Алтайского края, администрация Барнаула, центр семьи и детства «Растем вместе».
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