23.05.2017 20:11

Показ повседневной и школьной одежды пройдет в рамках фестиваля детских товаров в Барнауле, сообщает пресс-служба управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Фестиваль «Алтайский край – территория детства» состоится 1 июня возле театра драмы им. В.М. Шукшина в Барнауле. На площадке будут представлены товары от местных производителей детских товаров. Участие в событии примут порядка 80 организаций.

В рамках фестиваля пройдут показы детской и подростковой одежды, а также школьной формы. Кроме того предусмотрена обширная развлекательная программа

Организаторами фестиваля выступают правительство Алтайского края, администрация Барнаула, центр семьи и детства «Растем вместе».