Показ коллекции Biryukov сезона весна-лето 2018 стал одним из центральных событий Riga Fashion Week, сообщается в пост-релизе бренда.

Дизайнер Олег Бирюков появился на модной сцене в середине 90-х и «заслужил славу мастера простых, лаконичных форм и интеллектуального шика». Платья-футляры, минималистичных крой, сложная цветовая гамма и отсутствие декоративных излишеств – за более чем 20-летнюю историю существования бренда дизайнер из Санкт-Петербурга ни разу не свернул с выбранного пути. Представленная коллекция – лучшее тому доказательство.