27.03.2017 07:10

На «Омском каучуке» возрождают производство латексных материалов, говорится в сообщении ГК «Титан». Производство будет вестись по улучшенной рецептуре, разработанной в рамках программы импортозамещения.

Завод уже выпустил опытно-промышленные партии товарных латексов, тогда как на базе центральной заводской лаборатории получены опытные образцы нескольких марок данного продукта.

Как подчеркнули в компании, в настоящее время товарные синтетические латексы в России не выпускаются, а поставляются из Западной Европы. Они широко применяются в отечественной промышленности: в производстве бумаги и картона, ковровых и других напольных покрытий, матрасов и текстиля, производстве лакокрасочных материалов. Только за 2014 год было ввезено около 20 тыс. тонн этого продукта. Лидирует по поставкам Финляндия (более половины всех объемов), за ней с большим отрывом следует Германия, а замыкает тройку ведущих экспортеров латекса Бельгия.

Тем не менее, для полноценного замещения импортных латексов заводу «Омский каучук» необходимо не только добиться сопоставимого с импортируемым товаром уровня качества, но и сформировать универсальный конкурентоспособный ассортимент. Над решением этих задач трудятся специалисты центральной заводской лаборатории и технологи производства каучуков и латексов. В силу изменения сырьевой базы и в соответствии с современными требованиями уже была скорректирована рецептура продукта, продолжается совершенствование производственной схемы.