17.03.2017 01:31

Среди омских компаний, участвующих в выставке «Инновационный потенциал Уфы», заявлено швейное производство «Технотент», сообщает пресс-служба городской администрации.

С 22 по 24 марта в столице Башкирии пройдет Российский промышленный форум и выставка «Инновационный потенциал Уфы». Участие в событие примут омские бизнесмены.

«Это первая официальная поездка омских деловых кругов в Уфу. Мы решили дополнительно использовать потенциал форума и выставки и приурочили ко времени их проведения нашу торгово-экономическую миссию. На выставке готовимся представить экспозицию омских предприятий, презентацию промышленного и инвестиционного потенциала города», — рассказал заместитель начальника управления промышленности, инноваций, инвестиций и предпринимательства департамента экономической политики мэрии Владимир Дорохин.

В делегацию войдет компания «Технотент». Она представит в Уфе швейные изделия технического назначения.

Компания «Технотент» существует 15 лет. Производит брезентовые пологи и шторы, чехлы, автопокрывала, торговые палатки, термосумки и др.