19.05.2017 07:00

Группа компаний «Обувь России» опубликовала итоги первого квартала 2017 года по направлению e-commerce.

Как говорится в сообщении компании, за первые три месяца компания выручка ее интернет-магазинов, которых на сегодняшний день насчитывается четыре: westfalika.ru, westfalika-home.ru, emilia-estra.ru, rossita.com – выросла в годовом сопоставлении на 37%.

В то же время трафик вырос на 24%. Как объяснили в группе, увеличения интернет-продаж удалось добиться прежде всего за счет роста конверсии и оптимизации процессов работы еще до старта основного сезона.

Также сохраняется тенденция к росту мобильного трафика: в первом квартале он увеличился на 7% и достиг 43%. Учитывая данный тренд, компания готовит к запуску обновленные мобильные версии интернет-магазинов Westfalika и Rossita, которые заработают уже к лету.

«Мы улучшили фото и текстовый материал: представляем каждую пару обуви во всех ракурсах с подробным описанием, также мы увеличили количество товаров с 360-градусными фото. Кроме того, мы стали представлять товар на моделях, что также положительно влияет на продажи», – отметила София Макаревич, руководитель направления интернет-продаж ГК «Обувь России».

Регионами-лидерами то трафику в отчетном квартале, как и в 2016 году, стали Новосибирская, Свердловская и Омская области. Регион-лидер по продажам — Екатеринбург. Самым популярным товаром за первые три месяца 2017 года были женские зимние сапоги на плоской подошве, что вполне соответствует модным трендам, когда все больше людей делают выбор в пользу комфортной обуви стиля casual.