11.05.2017 06:54

Россияне стали чаще оплачивать товары при получении у курьера, чем совершать онлайн-оплату заказа в интернет-магазине, заявили в компании SPSR Express.

Так, за первый квартал 2017 года количество предпочитающих оплачивать заказы непосредственно при получении выросло в 1,5 раза по сравнению с концом 2016 года. Такую динамику продемонстрировал первый в России эксперимент по предоставлению услуги «Оплата при получении заказа» в трансграничном интернет-магазине, стартовавший 11 ноября 2016 года на торговой платформе LeRee - Le.ru.

По данным SPSR Express, чаще всего опцией оплаты товара при доставке пользуются жители Москвы (53,8%), Санкт-Петербурга (17,4%), Екатеринбурга (4,5%), Казани (3,9%), Ростова-на-Дону (3,8%). Данный способ также набирает популярность у покупателей из Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Уфы и Челябинска.

Возможность увидеть товары перед оплатой является важным фактором, который влияет на решение о совершении покупки, констатировали в SPSR Express. Это подтверждается ростом среднего чека: в первом квартале 2017 года относительно четвертого квартала 2016 года он вырос на 19% в регионах и на 28% в Москве. По данным компании LeRee, наличие опции оплаты при доставке от QIWI помогает увеличить продажи (конверсию, количество заказов) более чем на 30%.