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Оплата на сайте увеличивает продажи интернет-магазина

17.02.2017  00:59

По мнению организаторов интернет-магазина «Сороконожка», оплата заказа на сайте повышает лояльность клиентов, сообщает пресс-служба компании.

Создатели интернет-магазина «Сороконожка» отметили эффективность введения оплаты непосредственно на сайте.

«Возможность оплатить заказ на сайте - это дополнительное удобство, которое способно поднять лояльность покупателей и увеличить продажи», - рассказал администратор ресурса Александр Бородин. Выводы основаны на откликах посетителей онлайн-ритейлера.

Не так давно в интернет-магазине «Сороконожка» была добавлена функция «Online оплата банковской картой через Net Pay». В администрации ресурса рассчитывают, что этот пункт будет доступен в списке возможных способов оплаты у всех партнеров виртуального торгового центра.

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