18.05.2017 06:59

Департамент культуры и туризма Ивановской области сообщил, что международный фестиваль молодых дизайнеров «Текстильная столица» в регионе состоится с 6 по 8 июля.

В конкурсе, который пройдет в рамках мероприятия, могут принять участие студенты, выпускники профильных вузов, средних специальных учебных заведений и других профессиональных учебных заведений России и стран зарубежья не старше 35 лет.

Соревноваться они будут в номинациях и направлениях костюм — «АРТ», «PRÊT-À-PORTER» и текстиль — «Авангард», «Платье», «Интерьер».

При этом, как сообщили организаторы, срок регистрации для участия в фестиваля продлен - теперь заявку можно подать до 29 мая – ранее это можно было сделать только до 30 апреля.

Фестиваль «Текстильная столица» — это уникальный проект, направленный на привлечение общественного и профессионального внимания к реализации творческого потенциала молодежи. Проект представляет собой площадку, где начинающие дизайнеры смогут презентовать свои работы, принять участие в конкурсе, посетить специализированные лекции и мастер-классы от экспертов индустрии.