20.07.2017 07:06

Впервые в Санкт-Петербурге Минпромторг организует Всероссийскую ярмарку одежды, обуви и текстиля. Как говорится в сообщении министерства, мероприятие пройдет с 23 сентября по 6 октября 2017 года.

​«Сейчас благоприятный период для развития в России индустрии отечественной легкой промышленности. В это время и нужно поддержать наших производителей — помочь с получением льготных кредитов, ужесточить борьбу с контрафактом, предоставить налоговые преференции, открыть новые рынки, - отметил статс-секретарь-заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. – Безусловно, Санкт-Петербург должен стать законодателем моды и промышленного дизайна и, в том числе, стимулировать переход от частных коллекций к промышленным, к серьезному производству. Будущая ярмарка должна дать старт новому вектору развития легпрома».

В рамках ярмарки запланирована серия деловых мероприятий, отраслевой круглый стол с участием представителей Минпромторга, городской администрации, ведущих представителей легкой промышленности, а также членов Союза русских байеров.

​В рамках мероприятия «Подиум» состоится показ моделей одежды российских дизайнеров, предназначенной для продажи массовому потребителю. Все демонстрируемые вещи можно будет приобрести.