13.12.2016 07:16

Новая Российская неделя текстильной и легкой промышленности состоится с 20 по 24 февраля 2017 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр», говорится в сообщении Союзлегпрома. Отраслевая организация приглашает заинтересованные компании и экспертов рынка принять участие в мероприятии.

Ключевым мероприятием насыщенной четырехдневной деловой программы Недели легпрома станет международный форум легкой промышленности «Легпромфорум 2017».

Главной темой форума в 2017 году станет межотраслевая кооперация, включающая работу с торговыми сетями, отраслями нефтехимической, мебельной, целлюлозно-бумажной, автомобильной промышленности.

В рамках деловой программы будут организованы пленарные заседания и отраслевые совещания с участием руководства профильных министерств и ведомств, мастер-классы, семинары и круглые столы для всех категорий участников отрасли, а также торгово-закупочные сессии и промо-акции.

Среди основных тем недели вопросы государственной поддержки и субсидирования предприятий отрасли, государственных и муниципальных заказов, лизинговых программ, создания отраслевого банка, дальнейшего развития импортозамещения, итогов внедрения RFID-меток как наиболее эффективной меры по предотвращению и выявлению контрафактной продукции, стандартов школьной формы и безопасности детской одежды, инноваций в направлении технического текстиля, специфики электронной коммерции и многие другие.

В течение четырех дней проведения мероприятий Российской недели текстильной и легкой промышленности будет задействовано 25 тыс. кв. м экспозиционной площади в восьми павильонах ЦВК «Экспоцентр». На всех экспозиционных и деловых площадках «Экспоцентра» ожидается более 1500 экспонентов, 2000 участников форума, более 200 спикеров и свыше 20 тыс. посетителей-специалистов.

Контактное лицо: Пинаев Евгений Леонидович, тел: +7(495) 280–15–48.