Пре-демонстрация коллекций конкурса молодых дизайнеров New Names Belarus Fashion Week при поддержке белорусского производителя одежды для всей семьи Mark Formelle состоялась 28 апреля, сообщает пресс-центр BFW.

Пре-демонстрация – это последний отборочный тур конкурса New Names BFW, где участники показали жюри воплощенные в жизнь модели коллекции с внесенными изменениями и доработками.

Напомним, что после эскизного тура участники бесплатно получили ткани от компании Mark Formelle – трикотаж разнообразных цветов и фактур, из которого и должны были создать капсульную коллекцию из пяти образов. При этом участники могли комбинировать материалы, красить их, наносить принты, добавлять вышивку и другой декор.

Во время каждой пре-демонстрации у молодых дизайнеров была возможность не только показать модели и рассказать об их концепции, но и получить ценные советы от членов жюри перед тем, как будут определены финалисты.

Янина Гончарова – руководитель оргкомитета Belarus Fashion Week, член жюри конкурса: «Участники конкурса – это пока не известные представители белорусской fashion-индустрии, это молодые таланты, большинство из которых сегодня находятся за учебной скамьей, а кто-то буквально недавно закончил профильное учебное заведения. Молодым кадрам нужна стажировка. А конкурс - это и есть определенная стажировка, которая является еще и соревнованием. Все члены жюри - компетентные представители моды, которые внимательно относились к каждой коллекции на всех этапах конкурса. Каждому из участников говорили, что нужно видоизменить, как доработать свою коллекцию, чтобы в финале конкурса мы увидели самые достойные, самые адаптированные к созданию коллекции мужской и женской одежды. Стабильные связи между Belarus Fashion Week, учебными заведения Беларуси и компании Mark Formelle не только положительно влияют на подготовленность участников конкурса, но и на образ молодой белорусской моды».

В состав жюри входят:

Янина Гончарова (руководитель Belarus Fashion Week, режиссер);

Светлана Сипарова (директор компании Mark Formelle);

Светлана Климович (руководитель отдела маркетинга компании Mark Formelle);

Светлана Сачивко (дизайнер компании Mark Formelle);

Алена Попова (байер, специалист fashion-pr в сегменте класса люкс, доктор наук, редактор издания в «Fashion-бизнес»);

Елена Атрахович (заведующая кафедрой моделирования костюма ИСЗ им. А.М. Широкова, кандидат искусствоведения);

Галина Мешкова (доцент кафедры костюма и текстиля БГАИ, кандидат искусствоведения).

Анна Бонд – телеведущая, онлайнер.

Стоит отметить, что во время отбора финалистов жюри учитывало не только свежесть идеи, гармоничность всех капсульных образов, но и качество исполнения каждой модели, способность модельера претворить эскиз в жизнь, сохранив идею и соответствие. В финал конкурса прошло 8 дизайнеров из 16:

Валентина Неброская;

Валерия Каплан;

Эно Эниекпон;

Полина Шемякина;

Екатерина Барсукова;

Виктория Корольчук;

Юлия Акуло;

Елена Король и Александр Шпунтов.

New Names Belarus Fashion Week by Mark Formelle проводится уже на протяжении двух сезонов. Победители получают не только менторскую поддержку и возможность запустить свою коллекцию в фабричное производство и продажу сети магазинов Mark Formelle по всей Беларуси, а также показать широкой публике полную коллекцию на подиуме Belarus Fashion Week.

Светлана Климович – руководитель отдела маркетинга компании Mark Formelle, член жюри конкурса: «Прошлый сезон дал нам хороших победителей. Девочки интересные, креативные. Их коллекция, сразу видно, другая, не такая, как выпускают наши дизайнеры. Это полет фантазии, это совершенно новое видение. Но это, безусловно, будет продаваться, поскольку девочки понимают, что такое мода и как мода адаптируется к масс-маркету. Их новую коллекцию мы увидим на Неделе моды в Беларуси 11 мая».

Новинкой конкурса New Names Belarus Fashion Week by Mark Formelle этого сезона станет то, что впервые за его историю призеров будет двое (в категориях «Мужская коллекция» и «Женская коллекция»).

Финал конкурса New Names Belarus Fashion Week by Mark Formelle пройдет 14 мая в 19:00 на подиуме Belarus Fashion Week (пр-т. Победителей, 14).