Международная специализированная выставка товаров для детей Kids Russia 2017 пройдет в Москве с 28 февраля по 2 марта 2017 года.

Среди экспонентов Kids Russia 2017 многие ведущие компании и крупные производители: «Мир правильных игрушек», «Самсон», «Алиса», «Фантазер», Magformers, «Звезда», «Карлсбах», «Гратвест», «Премьер-Игрушка», «Нордпласт», «Альт», «Бауер», «Росмэн», «Русский стиль», «Степ Пазл», Fortune & GS Grour, Fimastationerycotic.LTD.STI., Heidioyuncaksan. Vedistic.LTD. STI, «Артэ Нуэво», Sol De Mayo, Yiniao Sci-Art, Nobodinoz, «Бегемот», «Весна», «Клевер», «Коник», «Луч», «Биплант» и многие другие.

Международная специализированная выставка товаров для детей Kids Russia – ведущая профессиональная выставка детских товаров в России, странах СНГ и Восточной Европе.

Ежегодно на выставке представлены уникальные новинки и задаются тренды наступающего сезона: товары и игрушки для новорожденных и малышей, детская одежда и обувь, аксессуары, детская мебель, новогодние игрушки, подарки, товары для школы и хобби, книги, развивающие игры, товары для активного отдыха, электронная и мультимедийная продукция – весь спектр индустрии для детей в 12 товарных группах.

Участие в выставке Kids Russia 2017 позволит специалистам детской отрасли получить максимально точную и объективную информацию от экспертов и практиков о новинках и трендах сезона, провести мониторинг рынка, укрепить деловые связи, заключить выгодные торговые сделки.

Ключевые экспозиции, темы и события выставки:

Центр новых товаров What's New! - демонстрация новых товаров и инноваций в индустрии детских товаров.

Brand Product Gallery– демонстрация новых лицензионных товаров и продукции с изображением популярных персонажей и брендов.

Всероссийский Форум поставщиков и ритейлеров детских товаров Kids Retail Speech 2017 «Советы от первых лиц. Как захватить рынки сбыта детских товаров?». Форум посвящен обсуждению тенденций рынка детских товаров с различных точек зрения: производителей, дистрибьюторов, поставщиков, ритейла, исследователей, рекламных агентств. Формат включает уникальные исследования, доклады, дискуссии, воркшопы, круглые столы, неформальное общение с розничными сетями. Среди спикеров: Ideas4retail, «Детский мир», «Умница», «Лента», Х5 Retail Group, Торговый дом «Гулливер И Ко», Aliexpress, «Окей», Burger King, «Яндекс.Маркет», «Дочки-Сыночки», «Утконос», Mamsy, «Фамилия», «Кидзания», Inventive Retail Group, Ассоциация Компаний Интернет-Торговли, Kid Rocks, Babadu, «Буквоед», «Френдли Ворлд», Nielsen Россия, GFK RUS, Союз Русских Байеров и другие. Посещение данного мероприятия является платным. Более подробно ознакомиться с деловой программой Форума можно на официальном сайте http://www.quorum.guru/events/zakupki/kids-retail-speech-forum/program/.Организаторы мероприятия: Quorum, «Гранд Экспо».

В рамках бесплатной деловой программы лицензионной выставки Licensing World Russia, которая традиционно пройдет на одной площадке с Kids Russia, состоится ряд бизнес-мероприятий: Аналитика | Рынок продуктов питания и напитков | Помощь российскому производителю | Спортивное лицензирование | Музейное лицензирование и fashion | Антипиратская панель | Защита интеллектуальной собственности | Борьба с контрафактом | Взаимодействие с государственными органами исполнительной власти.

Среди спикеров: The NPD Group Russia, Институт современных медиа, Disney, «Маша и Медведь», «Мармелад Медиа» («Смешарики)», «Сибирский гурман», Олимпийский комитет России, Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина, Ассоциация правообладателей, лицензиатов, импортеров и дистрибьюторов и другие.

Более подробно ознакомиться с деловой программой можно на официальном сайте выставки http://www.licensingworld.ru/conf2017/program/program-conference/.

Также, для участников и посетителей выставки Kids Russia 2017 открыта Оn-line платформа Matchmaking http://kidsrussia.ru/guests/matchmaking/ - рабочий инструмент для предварительного назначения деловых встреч на выставке.

Организатором выставки выступает ЗАО «Гранд Экспо» – ведущая профессиональная выставочная компания с многолетним опытом в проведении отраслевых мероприятий. Организатор Международной Специализированной выставки товаров и услуг для детей Kids Russia и Международной Специализированной выставки Licensing World Russia Компания также выступает оператором лицензионного саммита Moscow Licensing Summit. С 2016 года компания «Гранд Экспо» является членом Международной Ассоциации Участников Лицензионной Индустрии LIMA.

Иллюстрация предоставлена организаторами.