Редакция ИА «РИА Мода» публикует февральский рейтинг официальных сообществ fashion-брендов в русскоязычном сегменте социальных сетей, предоставленный агентством PR News.

В Vkontakte выбран топ-20 сообществ по количеству подписчиков, в Facebook, Instagram , Twitter — топ 10. Главные критерии оценки каждой из представленных групп — количество подписчиков и их вовлеченность в коммуникацию с брендом. Коэффициент вовлеченности — это интегральный показатель, который отражает среднюю реакцию одного пользователя на одно сообщение в группе.

Facebook. Топ-10 официальных сообществ fashion-брендов по количеству подписчиков. Февраль 2017.

В феврале 2017 года активнее других наращивали аудиторию сообщества Colin's (+1 915 подписчиков, +24%), Sela (+1 713 подписчиков, +9%) и Incity (+972 подписчика, +6%).

Лидерство по критерию вовлеченности сохранил Incity с 0,18. Вторую и третью строчку заняли Colin’s и Oodji (0,13 и 0,10) соответственно.

Основную часть контента исследуемых аккаунтов по-прежнему формируют новости, однако их доля за месяц сократилась на 4%: с 90% до 86%. 10% постов в Facebook представлено ссылками и 4% – видеороликами.

Следует отметить значительный сегмент ссылок в медиапотоке «Твое», Ostin и Gloria Jeans, a также видео у Gloria Jeans.

Vkontakte. Топ-20 официальных сообществ fashion-брендов по количеству подписчиков. Февраль 2017.

Ни одному из брендов вновь не удалось обойти Adidas Originals по темпам прироста (+10 637 участников по итогам февраля). Максимально приблизиться к значениям лидера сумели Gloria Jeans (+6 098), Incity (+5 777) и Bershka (+5 471).

Adidas Originals возглавил рейтинг по коэффициенту вовлеченности пользователей – 0,60. Со значительным разрывом за ним следуют Gloria Jeans (0,17) и Bershka (0,15).

В лентах fashion-брендов Vkontakte также доминируют новости с 91%. 8% общего информационного потока составили видеозаписи и 1% – ссылки. Кроме того, Ostin сделано два репоста.

Самым высоким разнообразием отличалось сообщество Ostin, опубликовавшее за рассматриваемый период четыре разных типа контента.

Несмотря на то, что многие бренды разместили на своих страницах видео, наиболее активно использовали данный формат Love Republic (29%), Gloria Jeans и Zara (по 17% у каждого).

Twitter. Рейтинг официальных сообществ fashion-брендов по количеству подписчиков. Февраль 2017.

Рейтинг аккаунтов Twitter не изменился и характеризовался самыми низкими темпами роста подписчиков. Даже H&M, традиционно привлекающий интерес новых участников, в феврале сумел расширить аудиторию лишь на 122 человека.

Вовлеченность фолловеров Love Republic находилась на уровне 0,0266, Befree – 0,0225, Zarina – 0,0157, H&M – 0,0002. Посты остальных брендов не получили отклика.

Instagram. Топ-10 официальных сообществ fashion-брендов по количеству подписчиков. Февраль 2017.

Безоговорочное первенство по показателям прироста в абсолютном и относительном выражении удерживает Gloria Jeans. За февраль 2017 года на аккаунт бренда подписалось 12 095 человек (+10%), что позволило ему переместиться еще на одну позицию выше.

ТОП-3 по критерию вовлеченности в анализируемом периоде: Asos (2,08), Topshop (1,27) и Befree (0,97).

Мониторинг сообществ осуществлен специализированным агентством по мониторингу СМИ и pr-анализу PR News с помощью разработанного агентством сервиса автоматического сбора данных в социальных сетях Social Ear.

Российская компания PR News входит в состав двух международных ассоциаций по мониторингу СМИ и медиа-анализу — FIBEP и AMEC, а также является членом российской ассоциации АКОС.

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