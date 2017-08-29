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Опубликована деловая программа 49-й Федеральной оптовой ярмарки «Текстильлегпром»
15.08.2017 07:44
В рамках 49-го сезона «Текстильлегпром» состоится Второй Бизнес-форум текстильной и легкой промышленности «Инвестиции. Инновации. Импортозамещение», сообщает АО «Текстильэкспо».
Программа первого дня Бизнес - форума (29 августа 2017 г.):
Тренд-холл: «Новые и новейшие технологии в текстильной и легкой промышленности».
На примере образцов продукции флагманов отечественной промышленности в Тренд-холле будут продемонстрированы тенденции завтрашнего дня: цифровые технологии, новейшие бесшовные технологии, умные и функциональные ткани, высокотехнологичные утеплители, новые технологии в работе с пухом, высокотехнологичная фурнитура, новые технологии в изготовлении трикотажа и одежды.
Конкурс - Молодые профессионалы WSR (World Skills Russia) по компетенции – Технология моды.
За три дня работы, непосредственно на глазах у посетителей экспозиции Тренд-холла, конкурсанты должны выполнить все работы связанные с изготовлением швейного изделия, начиная от проектирования до изготовления готового швейного изделия, различными способами.
Практическая конференция: «Высокотехнологические ткани и современная фурнитура. Современные технологии в изготовлении трикотажных изделий».
Организаторы: АО «Текстильэкспо», Национальная ассоциация предприятий текстильной и легкой промышленности (НАПТЛП).
Модератор: Алексей Гребцов – председатель правления Российской оутдор группы.
На конференции производителям и дистрибьюторам будут продемонстрированы тенденции завтрашнего дня: умные и функциональные ткани, цифровые технологии, высокотехнологичная фурнитура, технологии в изготовлении трикотажа и одежды.
В конференции примут участие владельцы и топ-менеджеры крупных российских брендов и текстильных предприятий.
Спикеры:
Программа второго дня Бизнес – форума (30 августа 2017 г.):
Тренд-холл: «Новые и новейшие технологии в текстильной и легкой промышленности».
На примере образцов продукции флагманов отечественной промышленности в Тренд-холле будут продемонстрированы тенденции завтрашнего дня: цифровые технологии, новейшие бесшовные технологии, умные и функциональные ткани, высокотехнологичные утеплители, новые технологии в работе с пухом, высокотехнологичная фурнитура, новые технологии в изготовлении трикотажа и одежды.
Конкурс - Молодые профессионалы WSR (World Skills Russia) по компетенции – Технология моды.
За три дня работы, непосредственно на глазах у посетителей экспозиции Тренл-холла, конкурсанты должны выполнить все работы связанные с изготовлением швейного изделия, начиная от проектирования до изготовления готового швейного изделия, различными способами.
2-ая Панельная дискуссия: «Государственные программы и финансовые механизмы поддержки и стимулирования предприятий текстильной и легкой промышленности в целях повышения их конкурентоспособности и экспортного потенциала».
Организаторы: ТПП РФ, АО «Текстильэкспо», Национальная ассоциация предприятий текстильной и легкой промышленности (НАПТЛП).
Модератор: В. А. Дмитриев - вице-президент ТПП РФ
В ходе дискуссии представители Правительства, ТПП РФ, Российского экспортного центра, Фонда развития промышленности, Корпорации МСП с владельцами и топ-менеджерами предприятий текстильной и легкой промышленности будут обсуждать доступность и эффективность государственных программ финансовой поддержки, первые итоги импортозамещения, факторы роста отрасли и проблемы, влияющие на конкурентоспособность отечественной продукции, а также меры по увеличению экспортного потенциала российской текстильной и легкой промышленности.
Семинар: «Работа с торговыми сетями: как попасть в «Декатлон»?
Организатор: АО «Текстильэкспо», Национальная ассоциация предприятий текстильной и легкой промышленности (НАПТЛП), «Декатлон».
Модератор: Алексей Гребцов – председатель правления Российской оутдор группы.
На семинаре будут рассматриваться вопросы импортозамещения в торговых сетях и условия присутствия в них российских производителей.
В семинаре примут участие владельцы и топ-менеджеры крупных брендов и российских текстильных предприятий.
Спикеры:
Семинар: «Современная технология нанесения принтов на готовую одежду из
трикотажа и крой при производстве одежды малыми тиражами. Производство одежды с
принтами высочайшего уровня сложности и детализации совмещенными гибридными
технологиями цифровой и трафаретной печати».
Организатор: ООО «Мировые печатные системы», АО «Текстильэкспо».
Спикеры:
Практическая конференция: «Новейшее оборудование для текстильной и легкой промышленности. Высокотехнологичные утеплители и современные пуховые технологии. Безниточные технологии для производства белья и одежды».
Организаторы: АО «Текстильэкспо», Национальная ассоциация предприятий текстильной и легкой промышленности (НАПТЛП).
Модератор: Сергей Федоров, ведущий специалист ООО «СпортТекс» по технологиям и оборудованию, руководитель офиса «СпортТекс» в г. Санкт-Петербурге.
На конференции будут рассматриваться вопросы импортозамещения в производстве оборудования для текстильной и легкой промышленности, обсуждаться новейшие бесшовные технологии, высокотехнологичные утеплители, новые технологии в работе с пухом.
В конференции примут участие владельцы и топ-менеджеры крупных российских брендов и текстильных предприятий.
(Новейшее оборудование будет демонстрироваться в Тренд - холле с 10.00 – 18.00 ч., 2-ой этаж пав. №75, с 29-31.08.2017 г.).
Спикеры:
Напоминаем, 49-я Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» пройдет 29 августа – 1 сентября 2017 года в Москве на ВДНХ в павильонах 69 и 75.
Фотография предоставлена организаторами.
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