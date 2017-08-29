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Опубликована деловая программа 49-й Федеральной оптовой ярмарки «Текстильлегпром»

15.08.2017  07:44

В рамках 49-го сезона «Текстильлегпром» состоится Второй Бизнес-форум текстильной и легкой промышленности «Инвестиции. Инновации. Импортозамещение», сообщает АО «Текстильэкспо».

Программа первого дня Бизнес - форума (29 августа 2017 г.):

Тренд-холл: «Новые и новейшие технологии в текстильной и легкой промышленности».

На примере образцов продукции флагманов отечественной промышленности в Тренд-холле будут продемонстрированы тенденции завтрашнего дня: цифровые технологии, новейшие бесшовные технологии, умные и функциональные ткани, высокотехнологичные утеплители, новые технологии в работе с пухом, высокотехнологичная фурнитура, новые технологии в изготовлении трикотажа и одежды.

Конкурс - Молодые профессионалы WSR (World Skills Russia) по компетенции – Технология моды.

За три дня работы, непосредственно на глазах у посетителей экспозиции Тренд-холла, конкурсанты должны выполнить все работы связанные с изготовлением швейного изделия, начиная от проектирования до изготовления готового швейного изделия, различными способами.

10.00 – 18.00 ч., 2-ой этаж пав. №75.

Практическая конференция: «Высокотехнологические ткани и современная фурнитура. Современные технологии в изготовлении трикотажных изделий».

Организаторы: АО «Текстильэкспо», Национальная ассоциация предприятий текстильной и легкой промышленности (НАПТЛП).

Регистрация участников: 11:30 – 12:00

Конференция: 12:00 -15:00, пав. №75, второй этаж, конференц-зал № 239.

Модератор: Алексей Гребцов – председатель правления Российской оутдор группы.

На конференции производителям и дистрибьюторам будут продемонстрированы тенденции завтрашнего дня: умные и функциональные ткани, цифровые технологии, высокотехнологичная фурнитура, технологии в изготовлении трикотажа и одежды.

В конференции примут участие владельцы и топ-менеджеры крупных российских брендов и текстильных предприятий.

Спикеры:

  • Анатолий Кутняков, генеральный директор ГК «Меркурий» - «Высокотехнологичные ткани российского производства».
  • Елена Чернавских, продакт-менеджер «Текстайм-Адвентум» - «Производство инновационных тканей в России».
  • Виктор Уткин, совладелец компании Dragonfly – «Применение высокотехнологичных материалов и современных технологий в изготовлении верхней одежды».
  • Елена Горелова, Генеральный директор ООО «Жакот» - «Новые технологии производства трикотажа Whole Garment: цельновязанный, бесшовный трикотаж (изготовление спецодежды и др.)»
  • Костенко Ирина, ведущий бренд менеджер АО «Гамма ТД» - «Хлопковые ткани ТМ «Peppy» для пэчворка».

Программа второго дня Бизнес – форума (30 августа 2017 г.):

Тренд-холл: «Новые и новейшие технологии в текстильной и легкой промышленности».

На примере образцов продукции флагманов отечественной промышленности в Тренд-холле будут продемонстрированы тенденции завтрашнего дня: цифровые технологии, новейшие бесшовные технологии, умные и функциональные ткани, высокотехнологичные утеплители, новые технологии в работе с пухом, высокотехнологичная фурнитура, новые технологии в изготовлении трикотажа и одежды.

Конкурс - Молодые профессионалы WSR (World Skills Russia) по компетенции – Технология моды.

За три дня работы, непосредственно на глазах у посетителей экспозиции Тренл-холла, конкурсанты должны выполнить все работы связанные с изготовлением швейного изделия, начиная от проектирования до изготовления готового швейного изделия, различными способами.

Тренд-холл: 10:00 – 18:00, пав. № 75, 2-ой этаж.

2-ая Панельная дискуссия: «Государственные программы и финансовые механизмы поддержки и стимулирования предприятий текстильной и легкой промышленности в целях повышения их конкурентоспособности и экспортного потенциала».

Организаторы: ТПП РФ, АО «Текстильэкспо», Национальная ассоциация предприятий текстильной и легкой промышленности (НАПТЛП).

Регистрация участников: 11:30-12:00

Заседание: 12:00-13:30, пав. № 75, конференц-зал № 215.

Модератор: В. А. Дмитриев - вице-президент ТПП РФ

В ходе дискуссии представители Правительства, ТПП РФ, Российского экспортного центра, Фонда развития промышленности, Корпорации МСП с владельцами и топ-менеджерами предприятий текстильной и легкой промышленности будут обсуждать доступность и эффективность государственных программ финансовой поддержки, первые итоги импортозамещения, факторы роста отрасли и проблемы, влияющие на конкурентоспособность отечественной продукции, а также меры по увеличению экспортного потенциала российской текстильной и легкой промышленности.

Семинар: «Работа с торговыми сетями: как попасть в «Декатлон»?

Организатор: АО «Текстильэкспо», Национальная ассоциация предприятий текстильной и легкой промышленности (НАПТЛП), «Декатлон».

Регистрация участников: 10:30 – 11:00

Семинар: 11:00 – 13:00, пав. № 75, второй этаж, конференц-зал № 239.

Модератор: Алексей Гребцов – председатель правления Российской оутдор группы.

На семинаре будут рассматриваться вопросы импортозамещения в торговых сетях и условия присутствия в них российских производителей.

В семинаре примут участие владельцы и топ-менеджеры крупных брендов и российских текстильных предприятий.

Спикеры:

  • Мария Тцай, руководитель производственного подразделения «Декатлон», направление текстильный спортивный инвентарь: спальные мешки, палатки, рюкзаки и пр.
  • Томас Реню, руководитель производственного подразделения «Декатлон», направление швейные изделия, производство швейных изделий.

Семинар: «Современная технология нанесения принтов на готовую одежду из трикотажа и крой при производстве одежды малыми тиражами. Производство одежды с принтами высочайшего уровня сложности и детализации совмещенными гибридными технологиями цифровой и трафаретной печати».

Организатор: ООО «Мировые печатные системы», АО «Текстильэкспо».

Регистрация участников: 10:30 – 11:00

Семинар: 11:00 – 14:00, пав. № 75, зал А, конференц-зал № 103.

Спикеры:

  • А.В. Васильев, генеральный директор ООО «Мировые печатные системы»
  • А.Н. Короб, директор студии «Рея».

Практическая конференция: «Новейшее оборудование для текстильной и легкой промышленности. Высокотехнологичные утеплители и современные пуховые технологии. Безниточные технологии для производства белья и одежды».

Организаторы: АО «Текстильэкспо», Национальная ассоциация предприятий текстильной и легкой промышленности (НАПТЛП).

Регистрация участников: 12:30 – 13:00

Семинар: 13:00 – 16:00, пав. № 75, второй этаж, конференц-зал № 239.

Модератор: Сергей Федоров, ведущий специалист ООО «СпортТекс» по технологиям и оборудованию, руководитель офиса «СпортТекс» в г. Санкт-Петербурге.

На конференции будут рассматриваться вопросы импортозамещения в производстве оборудования для текстильной и легкой промышленности, обсуждаться новейшие бесшовные технологии, высокотехнологичные утеплители, новые технологии в работе с пухом.

В конференции примут участие владельцы и топ-менеджеры крупных российских брендов и текстильных предприятий.

(Новейшее оборудование будет демонстрироваться в Тренд - холле с 10.00 – 18.00 ч., 2-ой этаж пав. №75, с 29-31.08.2017 г.).

Спикеры:

  • Эрна Барканс, директор по развитию ГК «Книт» - «Импортозамещение в швейном оборудовании».
  • Кадиев Гаджи Ибрагимович, глава московского представительства фирмы JUKI – «Новое поколение «умных» швейных машин с цифровым управлением».
  • Марина Новикова, руководитель отдела продаж ООО «ТрансМеталл» - «Современные классы оборудования для выполнения любых технических задач».
  • Сергей Федоров, ведущий специалист ООО «СпортТекс» по технологиям и оборудованию, руководитель офиса «СпортТекс» в г. Санкт-Петербурге – «Функционал в fashion: термоклеевые, ультразвуковые технологии в производстве - от белья до пуховиков».
  • Игорь Волков, руководитель отдела продаж Фабрики нетканых материалов «Весь мир» – «Высокотехнологичные микроволоконные утеплители для спецодежды, форменной, верхней городской, детской, спортивной, outdoor одежды и обуви».
  • Владимир Баск, совладелец компании BASK - «Современные пуховые технологии: беcшовные ткани»

Напоминаем, 49-я Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» пройдет 29 августа – 1 сентября 2017 года в Москве на ВДНХ в павильонах 69 и 75.

Фотография предоставлена организаторами.

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