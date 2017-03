Организаторы ювелирной недели моды Estet Fashion Week анонсировали мероприятия деловой программы XIII сезона.

В рамках Estet Fashion Week перед началом показов (16.30) традиционно проходит деловая программа при участии искусствоведов, журналистов, дизайнеров и экспертов в области моды. Деловая программа привлекает большое внимание СМИ и всех, кто неравнодушен к вопросам современной моды.

Место проведения: Зимний сад Ювелирного дома «Эстет» (ул. Веткина, 4, 1 этаж). Вход — по аккредитации СМИ или по пригласительным билетам. Начало — 17.00. Модератор — арт-директор Estet Fashion Week Владимир Преображенский

10 апреля – Тема: «Ювелирная мода и ее тренды». Представляет журнал «Навигатор ювелирной торговли». Участники: представители ювелирных брендов Escada, Gevorkyan, «Ника», ЮЭ «Эстет», Techno Marine, Bijou Tresor, «Ани М», Alcozer & J, Gohfeld Jewellery, Zlata, «Киэрге», Philippe de Cheron. Модератор «круглого стола» — издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» Оксана Сенаторова.

13 апреля – Тема: «Детский модельный бизнес и детская мода». Представляет Детское модельного агентства Top Secret Kids. Режиссура детских показов. Тренды и мода в постановках. Особенности работы с детскими показами. Разработка концепции, подбор музыкального материала, работа со стилистом в проекте. Кастинг детей-моделей. Основные направления работы. Востребованность в профессии. Востребованные образы и типажи, возраст, рост. Советы начинающим моделям. Детская мода: тренды, направления. Спикеры: Дарья Черныш, директор детского модельного агентства Top Secret Kids, официальный режиссер Дома Моды Славы Зайцева, Estet Fashion Week; Полина Голубь, дизайнер, основатель собственного бренда, участник MBFW, EFW, Krasnodar Fashion Week; Ольга Щербакова-Сова, автор проекта Sova kids; Ольга Лященко, дизайнер, основатель бренда Piccino Bellino.

14 апреля – Тема: «Развитие моды в России, выход российских дизайнеров на западный рынок». «Круглый стол» посвящен успешной работе российских предприятий, торговых брендов (дизайнеров) на западных рынках, возможностям для развития российского бренда на международных рынках, а также теме продвижения и адаптации начинающих брендов. Участников ждут примеры успешных проектов, а также успешной работы байеров, организаций торговых программ и продаж. Работа международных представителей в индустрии моды, организация торговых сессий. Спикеры: представители международных компаний, работающих по международным проектам, участвующие в европейских fashion-мероприятиях Испании, Италии, Германии, сотрудничающие с европейскими палатами моды ( компании Sebo Incorp, FDC и др.): Мария Преображенская — Head Event Coordinator FDC; Евгений Кондратенко — Deputy Head of Department FDC; Сергей Пономарев — coordinator of the international fashion trade projects SEBO incorporation.

15 апреля – Тема: «Мода и революция». Представляет Музейно-выставочный центр «Музей моды». «Октябрьская революция 1917-го года кардинально повлияла на социальную, экономическую, политическую и даже модную жизнь России. На смену романтическим нарядам и платьев с корсетами из китового уса пришла одежда, созданная для удобства и из «подручных» материалов. Послереволюционная промышленность испытывала большие трудности, одежду шили из полотенец, скатертей и даже одеял, перелицовывали наряды мам и бабушек, отпарывая отделку и перешивая старое кружево на новые платья. В качестве украшений использовали даже чётки, которые превращали в колье». Спикеры: Полина Уханова, руководитель Выставочного отдела «Музейно-выставочный центр «Музей моды»; Ася Аладжалова, историк моды; Василиса Баклашова, современный дизайнер, создатель бренда VASIBA.

Напоминаем, XIII Международная ювелирная неделя моды Estet Fashion Week будет проходить с 10 по 16 апреля в ЮД «Эстет».

Фотография предоставлена организаторами.