Балтийская федерация моды анонсировала
программу Riga Fashion Week, которая пройдет в
столице Латвии с 24 по 28 октября.
В этом сезоне программа RFW включает показы таких латвийских
дизайнеров как Anna Led, Atis
Artemjevs, Dace Bahmann, Katya Katya, Natalija Jansone, Nóló, One Wolf,
Talented, KULT, AntiStar, Bulichev, QooQoo, Aristocrat Kids и Paade
Mode, а также
показы иностранных дизайнеров: Biryukov (Россия), Lena
Lumelsky (Бельгия), DiLiborio (Италия) и Diana
Arno (Эстония).
Кроме показов коллекций дизайнерской одежды на большом
подиуме, во время этой Недели моды ожидается много творческих мероприятий,
которые соберут представителей различных связанных с индустрией моды профессий,
а также других заинтересованных. Так, например, 24 октября в рижском Музее моды
состоится открытие выставки Dior, которую сможет посетить любой желающий вплоть
до 25 апреля следующего года.
25 октября у дизайнеров и блогеров будет возможность принять
участие в семинаре консультанта в сфере модного бизнеса Богдана Еница из
США/Канады «Интернет-этикет: Защита своего бренда в эпоху социальных
медиа».
Этой осенью в рамках RFW пройдет 3-ий Международный
бизнес-форум индустрии нижнего белья Lingerie Industry
Forum in Latvia, организуемый Латвийским агентством инвестиций и развития
(LIAA), во время которого состоится показ коллекций 11 латвийских производителей
нижнего белья.
Молодой дизайнер Эвия Шайтере готовит специальную посвященную
своей новой коллекции выставку-инсталляцию «404», открытие
которой состоится в рамках Riga Fashion Week, а после все желающие смогут
посетить эту выставку с 25 до 28 октября в пространстве Vasarnīca Квартала
культуры и искусства ВЭФ.
Во время Рижской недели моды запланированы также несколько
мероприятий для байеров и представителей СМИ – в магазине Paviljons состоится
медиа-ланч, когда основатели магазина расскажут о новом проекте JAUNS, который
в помещении магазина объединяет марки One Wolf, Talanted и Pavilions Studio;
также ожидается презентация магазина Le Chevalier Boutique на ул. Калькю 20, в
котором представлены украшения, аксессуары и предметы интерьера различных
художников и дизайнеров из разных стран мира.
Шоурум дизайнеров RFW в этот раз будет организован в
дизайнерском магазине BOLD Concept Store ул. Базницас 18а. В шоуруме будут
представлены такие дизайнеры как Atis Artemjevs,
Aristocrat Kids, Cinnamon Concept, Dace Bahmann, KULT, One Wolf, QooQoo и
Talented.
В завершении 27-ой Рижской недели моды пройдет два светских
мероприятия. Во время одного из них с авангардным показом коллекции марки Angel
A выступит талантливый дизайнер из Санкт-Петербурга Ангелина Антонова, а во
время второй вечеринки состоится показ марки Reserved.
С программой Riga Fashion Week сезона весна-лето 2018 можно
ознакомиться на сайте www.rfw.lv.