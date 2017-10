Балтийская федерация моды анонсировала программу Riga Fashion Week, которая пройдет в столице Латвии с 24 по 28 октября.

В этом сезоне программа RFW включает показы таких латвийских дизайнеров как Anna Led, Atis Artemjevs, Dace Bahmann, Katya Katya, Natalija Jansone, Nóló, One Wolf, Talented, KULT, AntiStar, Bulichev, QooQoo, Aristocrat Kids и Paade Mode, а также показы иностранных дизайнеров: Biryukov (Россия), Lena Lumelsky (Бельгия), DiLiborio (Италия) и Diana Arno (Эстония).



Кроме показов коллекций дизайнерской одежды на большом подиуме, во время этой Недели моды ожидается много творческих мероприятий, которые соберут представителей различных связанных с индустрией моды профессий, а также других заинтересованных. Так, например, 24 октября в рижском Музее моды состоится открытие выставки Dior, которую сможет посетить любой желающий вплоть до 25 апреля следующего года.



25 октября у дизайнеров и блогеров будет возможность принять участие в семинаре консультанта в сфере модного бизнеса Богдана Еница из США/Канады «Интернет-этикет: Защита своего бренда в эпоху социальных медиа».



Этой осенью в рамках RFW пройдет 3-ий Международный бизнес-форум индустрии нижнего белья Lingerie Industry Forum in Latvia, организуемый Латвийским агентством инвестиций и развития (LIAA), во время которого состоится показ коллекций 11 латвийских производителей нижнего белья.



Молодой дизайнер Эвия Шайтере готовит специальную посвященную своей новой коллекции выставку-инсталляцию «404», открытие которой состоится в рамках Riga Fashion Week, а после все желающие смогут посетить эту выставку с 25 до 28 октября в пространстве Vasarnīca Квартала культуры и искусства ВЭФ.



Во время Рижской недели моды запланированы также несколько мероприятий для байеров и представителей СМИ – в магазине Paviljons состоится медиа-ланч, когда основатели магазина расскажут о новом проекте JAUNS, который в помещении магазина объединяет марки One Wolf, Talanted и Pavilions Studio; также ожидается презентация магазина Le Chevalier Boutique на ул. Калькю 20, в котором представлены украшения, аксессуары и предметы интерьера различных художников и дизайнеров из разных стран мира.



Шоурум дизайнеров RFW в этот раз будет организован в дизайнерском магазине BOLD Concept Store ул. Базницас 18а. В шоуруме будут представлены такие дизайнеры как Atis Artemjevs, Aristocrat Kids, Cinnamon Concept, Dace Bahmann, KULT, One Wolf, QooQoo и Talented.



В завершении 27-ой Рижской недели моды пройдет два светских мероприятия. Во время одного из них с авангардным показом коллекции марки Angel A выступит талантливый дизайнер из Санкт-Петербурга Ангелина Антонова, а во время второй вечеринки состоится показ марки Reserved.



С программой Riga Fashion Week сезона весна-лето 2018 можно ознакомиться на сайте www.rfw.lv.