31.01.2017 22:13

Программа 32 сезона фестиваля моды Kyiv Fashion, проходящего на Украине, доступна для ознакомления, сообщают организаторы.

Международный фестиваль моды Kyiv Fashion пройдет в выставочном центре «Киев Экспо Плаза» с 8 по 10 февраля. Событие проводится в 32 раз.

Для ознакомления доступна программа мероприятия:

Время Тема мероприятия Место проведения 8-10 февраля Экспозиция конкурса эскизов одежды «Золотой росчерк». Павильон 1,

Зона подиума Конкурсная экспозиция Всеукраинского проекта «Шкільна країна - Україна». Павильон 1,

Зона подиума 8 февраля 11:00 Официальное открытие выставки. Павильон 1,

Подиум 11:00 - 11:40 Дефиле ТМ jasmine lingerie. Стенд А141,

павильон 1 11:30 - 15:30 Мастер-класс «Красивые» продажи в социальных сетях. Пошаговая инструкция запуска бизнес-страниц Facebook & Instagram» Спикер: Наталия Березенская – эксперт в создании и продвижении fashion-брендов, основательница компании интегрированных коммуникаций Fashion-PR и консалтинговой платформы Fashionology. Практикующий консультант fashion-бизнеса. Конференц-зал 1,

павильон 1 12:00 - 12:30 Дефиле украинских торговых марок: ТМ Victoria Bloom, ТМ Origa, дизанер Татьяна Васина, дизайнер Natalia Gorod, ТМ Vam, TM Raslov. Павильон 1,

Подиум 12:00 - 13:00 Мастер-класс «Отдел продаж. Кто они сегодня: продавцы или маркетологи? Или 2 в 1?» Спикер: Прохоровская Светлана – бизнес-консультант, копирайтер, автор проекта SVP Business Consulting. Конференц-зал 2,

павильон 1 12:10 - 12:50 Дефиле ТМ Jasmine Lingerie. Стенд А141,

павильон 1 13:20 - 14:00 13:30 - 14:30 Fashion Show: ТМ Ricco. Павильон 1,

Подиум 14:00 - 15:30 Тема уточняется Спикер: Геннадий Ткаченко – эксперт, входящий в ТОП-3 спикеров конференций по ритейлу; автор множества статей по менеджменту магазина; топ-менеджер сети магазинов, владелец Retail Studio G.T. Конференц-зал 2,

павильон 1 14:30 - 15:10 Дефиле ТМ Jasmine Lingerie. Стенд А141,

павильон 1 15:50 - 16:30 17:00 - 17:30 Время уточняется Young Fashion Line – показ коллекций одежды молодых дизайнеров. Павильон 1,

Подиум Время уточняется Lingerie Fashion Show. Павильон 1,

Подиум 9 февраля 10:00 - 10:40 Дефиле ТМ Jasmine Lingerie. Стенд А141,

павильон 1 11:00 - 12:00 Семинар «Дизайн-проектирование головных уборов». Спикер: Елена Васильева – к.т.н., доцент кафедры дизайна КНУТД. Конференц-зал 1,

павильон 1 11:00 - 12:00 Круглый стол «Развитие государственно-частного партнерства в легкой промышленности Украины». Организатор: Национальное отраслевое партнерство в легкой промышленности Fashion Globus Ukraine, компания «Киевский международный контрактовый ярмарок». Конференц-зал 3,

павильон 1 11:10 - 11:50 Дефиле ТМ Jasmine Lingerie. Стенд А141,

павильон 1 12:00 - 13:00 Семинар «Сравнительный анализ методов дизайн-проектирования одежды». Спикер: Анна Омельченко – преподаватель кафедры эргономики и проектирования одежды КНУТД. Конференц-зал 1,

павильон 1 12:00 - 13:00 Fashion Show: TM Victoria Bloom, TM Origa, TM Vam, TM Sl-Fashion. Павильон 1,

Подиум 12:30 - 13:30 Тема уточняется Спикер: Ольга Калашникова – кандидат искусствоведения, руководитель официального представительства парижского института Mod'Art International в России, доцент кафедры дизайна костюма СПГХПА им. А.Л. Штиглица, член Союза Художников РФ, эксперт в области истории костюма и индустрии моды, автор публикаций в деловых, общекультурных, глянцевых и специализированных журналах. Конференц-зал 3,

павильон 1 12:20 - 13:00 Дефиле ТМ Jasmine Lingerie Стенд А141,

павильон 1 13:20 - 14:00 13:30 - 14:30 Fashion Show: TM Sensis, TM Origa, TM Plusscorpion-Three Black, TM Ricco. Павильон 1,

Подиум 14:00 - 15:00 Дискуссионная панель: Образование в Fashion индустрии VSПотребности рынка. Модератор: Мария Ивасенко – основатель Образовательного центра Fast Fashion Education, директор Международного конкурса молодых дизайнеров «Печерские каштаны», PHd, доцент и директор дома моды КНУТД, координатор программы MBA «Менеджмент fashion индустрии». Конференц-зал 3,

павильон 1 14:00 - 16:00 Мастер-класс «Инструменты маркетинга в индустрии моды. О выводе бренда одежды/обуви на рынок и его информационном сопровождении». Спикер: Наталия Березенская – эксперт в создании и продвижении fashion-брендов, основательница компании интегрированных коммуникаций Fashion-PR и консалтинговой платформы Fashionology. Практикующий консультант fashion-бизнеса. Конференц-зал 1,

павильон 1 14:30 - 15:10 Дефиле ТМ Jasmine Lingerie. Стенд А141,

павильон 1 15:00 - 16:00 Мастер-класс «Модный аксессуар весны 2017 года». Спикер: Андре Тан – украинский дизайнер. Конференц-зал 2,

павильон 1 15:40 - 16:00 Дефиле ТМ Jasmine Lingerie. Стенд А141,

павильон 1 16:00 - 16:30 Fashion Show: TM Lakerta. Павильон 1,

Подиум 16:00 - 17:30 Украинский рынок белья: состояние и перспективы. Презентация украинского журнала «Свiт Бiлизни». Спикер: Михаил Уваров – главный редактор журнала «Белье и Колготки». Конференц-зал 3,

павильон 1 16:30 - 17:00 Дефиле ТМ Jasmine Lingerie. Стенд А141,

павильон 1 Время уточняется Lingerie Fashion Show. Павильон 1,

Подиум 10 февраля 10:00 - 10:40 Дефиле ТМ Jasmine Lingerie. Стенд А141,

павильон 1 10:30 - 11:30 Семинар «Рациональное конструирование одежды: как конструировать быстро, качественно, точно». Спикер: Лариса Днепровская – преподаватель кафедры дизайна КНУТД. Конференц-зал 1,

павильон 1 11:00 - 13:30 Всеукраинский конкурс на лучшие образцы школьной формы «Шкільна країна – Україна». Награждение победителей конкурса Павильон 1,

Подиум 11:10 - 11:50 Дефиле ТМ Jasmine Lingerie. Стенд А141,

павильон 1 12:00 - 13:00 Лекция «Маршруты моды». Спикер: Аннис Захарова – дизайнер, стилист, историк, коллекционер, общественный деятель. Конференц-зал 2,

павильон 1 12:20 - 13:00 Дефиле ТМ Jasmine Lingerie. Стенд А141,

павильон 1 12:30 - 13:30 Семинар-практикум «Ужесточение санкций за нарушение трудового законодательства в 2017 году. Где лучше бизнесу не экономить и как действовать в той или иной ситуации». Спикер: Анастасия Гурская – адвокат, партнер Адвокатского объединения «Клочков и партнеры». Конференц-зал 1,

павильон 1 13:00 - 14:00 Тема уточняется Спикер: Ольга Калашникова – кандидат искусствоведения, руководитель официального представительства парижского института Mod'Art International в России, доцент кафедры дизайна костюма СПГХПА им. А.Л. Штиглица, член Союза Художников РФ, эксперт в области истории костюма и индустрии моды, автор публикаций в деловых, общекультурных, глянцевых и специализированных журналах. Конференц-зал 2,

павильон 1 13:30 - 14:10 Дефиле ТМ Jasmine Lingerie. Стенд А141,

павильон 1 14:00 - 14:30 Показ моделей одежды от победителей ХІV Межвузовского конкурса модельеров-дизайнеров костюма одного образа «Созвездие «Каштан». Организатор: Киевский национальный университет технологий и дизайна. Павильон 1,

Подиум 14:00 - 14:30 Награждение победителей конкурса эскизов одежды «Золотой росчерк». Конференц-зал 2,

павильон 1 14:30 - 15:10 Дефиле ТМ Jasmine Lingerie. Стенд А141,

павильон 1 Время уточняется Fashion Defile Awards - демонстрация коллекций победителей подиумных конкурсов 2016 года. Павильон 1,

Подиум

Kyiv Fashion - крупнейший международный выставочный проект в сфере модной индустрии , проходящий на Украине. Мероприятие проводится два раза в год, в сентябре и феврале, последние 15 лет.