|
Время
|
Тема мероприятия
|
Место проведения
|
8-10 февраля
|
Экспозиция конкурса эскизов одежды «Золотой росчерк».
|
Павильон 1,
Зона подиума
|
Конкурсная экспозиция Всеукраинского проекта «Шкільна
країна - Україна».
|
Павильон 1,
Зона подиума
|
8 февраля
|
11:00
|
Официальное открытие выставки.
|
Павильон 1,
Подиум
|
11:00 - 11:40
|
Дефиле ТМ jasmine lingerie.
|
Стенд А141,
павильон 1
|
11:30 - 15:30
|
Мастер-класс «Красивые» продажи в социальных сетях.
Пошаговая инструкция запуска бизнес-страниц Facebook & Instagram»
Спикер: Наталия Березенская – эксперт в создании
и продвижении fashion-брендов, основательница компании интегрированных
коммуникаций Fashion-PR и консалтинговой платформы Fashionology. Практикующий
консультант fashion-бизнеса.
|
Конференц-зал 1,
павильон 1
|
12:00 - 12:30
|
Дефиле украинских торговых марок: ТМ Victoria Bloom,
ТМ Origa, дизанер Татьяна Васина, дизайнер Natalia Gorod, ТМ Vam, TM Raslov.
|
Павильон 1,
Подиум
|
12:00 - 13:00
|
Мастер-класс «Отдел продаж. Кто они сегодня: продавцы
или маркетологи? Или 2 в 1?»
Спикер: Прохоровская Светлана –
бизнес-консультант, копирайтер, автор проекта SVP Business Consulting.
|
Конференц-зал 2,
павильон 1
|
12:10 - 12:50
|
Дефиле ТМ Jasmine Lingerie.
|
Стенд А141,
павильон 1
|
13:20 - 14:00
|
13:30 - 14:30
|
Fashion Show: ТМ Ricco.
|
Павильон 1,
Подиум
|
14:00 - 15:30
|
Тема уточняется
Спикер: Геннадий Ткаченко – эксперт, входящий в
ТОП-3 спикеров конференций по ритейлу; автор множества статей по менеджменту
магазина; топ-менеджер сети магазинов, владелец Retail Studio G.T.
|
Конференц-зал 2,
павильон 1
|
14:30 - 15:10
|
Дефиле ТМ Jasmine Lingerie.
|
Стенд А141,
павильон 1
|
15:50 - 16:30
|
17:00 - 17:30
|
Время уточняется
|
Young Fashion Line – показ коллекций одежды молодых
дизайнеров.
|
Павильон 1,
Подиум
|
Время уточняется
|
Lingerie Fashion Show.
|
Павильон 1,
Подиум
|
9 февраля
|
10:00 - 10:40
|
Дефиле ТМ Jasmine Lingerie.
|
Стенд А141,
павильон 1
|
11:00 - 12:00
|
Семинар «Дизайн-проектирование головных уборов».
Спикер: Елена Васильева – к.т.н., доцент кафедры
дизайна КНУТД.
|
Конференц-зал 1,
павильон 1
|
11:00 - 12:00
|
Круглый стол «Развитие государственно-частного партнерства
в легкой промышленности Украины».
Организатор: Национальное отраслевое партнерство в легкой
промышленности Fashion Globus Ukraine, компания «Киевский международный
контрактовый ярмарок».
|
Конференц-зал 3,
павильон 1
|
11:10 - 11:50
|
Дефиле ТМ Jasmine Lingerie.
|
Стенд А141,
павильон 1
|
12:00 - 13:00
|
Семинар «Сравнительный анализ методов
дизайн-проектирования одежды».
Спикер: Анна Омельченко – преподаватель кафедры
эргономики и проектирования одежды КНУТД.
|
Конференц-зал 1,
павильон 1
|
12:00 - 13:00
|
Fashion
Show: TM Victoria Bloom, TM Origa, TM Vam, TM Sl-Fashion.
|
Павильон 1,
Подиум
|
12:30 - 13:30
|
Тема уточняется
Спикер: Ольга Калашникова – кандидат
искусствоведения, руководитель официального представительства парижского
института Mod'Art International в России, доцент кафедры дизайна костюма
СПГХПА им. А.Л. Штиглица, член Союза Художников РФ, эксперт в области истории
костюма и индустрии моды, автор публикаций в деловых, общекультурных,
глянцевых и специализированных журналах.
|
Конференц-зал 3,
павильон 1
|
12:20 - 13:00
|
Дефиле ТМ Jasmine Lingerie
|
Стенд А141,
павильон 1
|
13:20 - 14:00
|
13:30 - 14:30
|
Fashion
Show: TM Sensis, TM Origa, TM Plusscorpion-Three Black, TM Ricco.
|
Павильон 1,
Подиум
|
14:00 - 15:00
|
Дискуссионная панель: Образование в Fashion индустрии VSПотребности
рынка.
Модератор: Мария Ивасенко – основатель
Образовательного центра Fast Fashion Education, директор Международного
конкурса молодых дизайнеров «Печерские каштаны», PHd, доцент и директор дома
моды КНУТД, координатор программы MBA «Менеджмент fashion индустрии».
|
Конференц-зал 3,
павильон 1
|
14:00 - 16:00
|
Мастер-класс «Инструменты маркетинга в индустрии
моды. О выводе бренда одежды/обуви на рынок и его информационном
сопровождении».
Спикер: Наталия Березенская – эксперт в создании
и продвижении fashion-брендов, основательница компании интегрированных
коммуникаций Fashion-PR и консалтинговой платформы Fashionology. Практикующий
консультант fashion-бизнеса.
|
Конференц-зал 1,
павильон 1
|
14:30 - 15:10
|
Дефиле ТМ Jasmine Lingerie.
|
Стенд А141,
павильон 1
|
15:00 - 16:00
|
Мастер-класс «Модный аксессуар весны 2017 года».
Спикер: Андре Тан – украинский дизайнер.
|
Конференц-зал 2,
павильон 1
|
15:40 - 16:00
|
Дефиле ТМ Jasmine Lingerie.
|
Стенд А141,
павильон 1
|
16:00 - 16:30
|
Fashion Show: TM Lakerta.
|
Павильон 1,
Подиум
|
16:00 - 17:30
|
Украинский рынок белья: состояние и перспективы.
Презентация украинского журнала «Свiт Бiлизни».
Спикер: Михаил Уваров – главный редактор журнала «Белье и
Колготки».
|
Конференц-зал 3,
павильон 1
|
16:30 - 17:00
|
Дефиле ТМ Jasmine Lingerie.
|
Стенд А141,
павильон 1
|
Время уточняется
|
Lingerie Fashion Show.
|
Павильон 1,
Подиум
|
10 февраля
|
10:00 - 10:40
|
Дефиле ТМ Jasmine Lingerie.
|
Стенд А141,
павильон 1
|
10:30 - 11:30
|
Семинар «Рациональное конструирование одежды: как
конструировать быстро, качественно, точно».
Спикер: Лариса Днепровская – преподаватель
кафедры дизайна КНУТД.
|
Конференц-зал 1,
павильон 1
|
11:00 - 13:30
|
Всеукраинский конкурс на лучшие образцы школьной формы «Шкільна
країна – Україна». Награждение победителей конкурса
|
Павильон 1,
Подиум
|
11:10 - 11:50
|
Дефиле ТМ Jasmine Lingerie.
|
Стенд А141,
павильон 1
|
12:00 - 13:00
|
Лекция «Маршруты моды».
Спикер: Аннис Захарова – дизайнер, стилист, историк,
коллекционер, общественный деятель.
|
Конференц-зал 2,
павильон 1
|
12:20 - 13:00
|
Дефиле ТМ Jasmine Lingerie.
|
Стенд А141,
павильон 1
|
12:30 - 13:30
|
Семинар-практикум «Ужесточение санкций за нарушение
трудового законодательства в 2017 году. Где лучше бизнесу не экономить и как
действовать в той или иной ситуации».
Спикер: Анастасия Гурская – адвокат, партнер
Адвокатского объединения «Клочков и партнеры».
|
Конференц-зал 1,
павильон 1
|
13:00 - 14:00
|
Тема уточняется
Спикер: Ольга Калашникова – кандидат
искусствоведения, руководитель официального представительства парижского
института Mod'Art International в России, доцент кафедры дизайна костюма
СПГХПА им. А.Л. Штиглица, член Союза Художников РФ, эксперт в области истории
костюма и индустрии моды, автор публикаций в деловых, общекультурных,
глянцевых и специализированных журналах.
|
Конференц-зал 2,
павильон 1
|
13:30 - 14:10
|
Дефиле ТМ Jasmine Lingerie.
|
Стенд А141,
павильон 1
|
14:00 - 14:30
|
Показ моделей одежды от победителей ХІV Межвузовского
конкурса модельеров-дизайнеров костюма одного образа «Созвездие «Каштан».
Организатор: Киевский национальный университет технологий
и дизайна.
|
Павильон 1,
Подиум
|
14:00 - 14:30
|
Награждение победителей конкурса эскизов одежды «Золотой
росчерк».
|
Конференц-зал 2,
павильон 1
|
14:30 - 15:10
|
Дефиле ТМ Jasmine Lingerie.
|
Стенд А141,
павильон 1
|
Время уточняется
|
Fashion Defile Awards - демонстрация коллекций
победителей подиумных конкурсов 2016 года.
|
Павильон 1,
Подиум