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Опубликована программа 32 сезона фестиваля моды Kyiv Fashion

31.01.2017  22:13

Программа 32 сезона фестиваля моды Kyiv Fashion, проходящего на Украине, доступна для ознакомления, сообщают организаторы.

Международный фестиваль моды Kyiv Fashion пройдет в выставочном центре «Киев Экспо Плаза» с 8 по 10 февраля. Событие проводится в 32 раз.

Для ознакомления доступна программа мероприятия:

Время

Тема мероприятия

Место проведения

8-10 февраля

Экспозиция конкурса эскизов одежды «Золотой росчерк».

Павильон 1,
Зона подиума

Конкурсная экспозиция Всеукраинского проекта «Шкільна країна - Україна».

Павильон 1,
Зона подиума

8 февраля

11:00

Официальное открытие выставки.

Павильон 1,
Подиум

11:00 - 11:40

Дефиле ТМ jasmine lingerie.

Стенд А141,
павильон 1

11:30 - 15:30

Мастер-класс «Красивые» продажи в социальных сетях. Пошаговая инструкция запуска бизнес-страниц Facebook & Instagram»

Спикер: Наталия Березенская – эксперт в создании и продвижении fashion-брендов, основательница компании интегрированных коммуникаций Fashion-PR и консалтинговой платформы Fashionology. Практикующий консультант fashion-бизнеса.

Конференц-зал 1,
павильон 1

12:00 - 12:30

Дефиле украинских торговых марок: ТМ Victoria Bloom, ТМ Origa, дизанер Татьяна Васина, дизайнер Natalia Gorod, ТМ Vam, TM Raslov.

Павильон 1,
Подиум

12:00 - 13:00

Мастер-класс «Отдел продаж. Кто они сегодня: продавцы или маркетологи? Или 2 в 1?»

Спикер: Прохоровская Светлана – бизнес-консультант, копирайтер, автор проекта SVP Business Consulting.

Конференц-зал 2,
павильон 1

12:10 - 12:50

Дефиле ТМ Jasmine Lingerie.

Стенд А141,
павильон 1

13:20 - 14:00

13:30 - 14:30

Fashion Show: ТМ Ricco.

Павильон 1,
Подиум

14:00 - 15:30

Тема уточняется

Спикер: Геннадий Ткаченко – эксперт, входящий в ТОП-3 спикеров конференций по ритейлу; автор множества статей по менеджменту магазина; топ-менеджер сети магазинов, владелец Retail Studio G.T.

Конференц-зал 2,
павильон 1

14:30 - 15:10

Дефиле ТМ Jasmine Lingerie.

Стенд А141,
павильон 1

15:50 - 16:30

17:00 - 17:30

Время уточняется

Young Fashion Line – показ коллекций одежды молодых дизайнеров.

Павильон 1,
Подиум

Время уточняется

Lingerie Fashion Show.

Павильон 1,
Подиум

9 февраля

10:00 - 10:40

Дефиле ТМ Jasmine Lingerie.

Стенд А141,
павильон 1

11:00 - 12:00

Семинар «Дизайн-проектирование головных уборов».

Спикер: Елена Васильева – к.т.н., доцент кафедры дизайна КНУТД.

Конференц-зал 1,
павильон 1

11:00 - 12:00

Круглый стол «Развитие государственно-частного партнерства в легкой промышленности Украины».

Организатор: Национальное отраслевое партнерство в легкой промышленности Fashion Globus Ukraine, компания «Киевский международный контрактовый ярмарок».

Конференц-зал 3,
павильон 1

11:10 - 11:50

Дефиле ТМ Jasmine Lingerie.

Стенд А141,
павильон 1

12:00 - 13:00

Семинар «Сравнительный анализ методов дизайн-проектирования одежды».

Спикер: Анна Омельченко – преподаватель кафедры эргономики и проектирования одежды КНУТД.

Конференц-зал 1,
павильон 1

12:00 - 13:00

Fashion Show: TM Victoria Bloom, TM Origa, TM Vam, TM Sl-Fashion.

Павильон 1,
Подиум

12:30 - 13:30

Тема уточняется

Спикер: Ольга Калашникова – кандидат искусствоведения, руководитель официального представительства парижского института Mod'Art International в России, доцент кафедры дизайна костюма СПГХПА им. А.Л. Штиглица, член Союза Художников РФ, эксперт в области истории костюма и индустрии моды, автор публикаций в деловых, общекультурных, глянцевых и специализированных журналах.

Конференц-зал 3,
павильон 1

12:20 - 13:00

Дефиле ТМ Jasmine Lingerie

Стенд А141,
павильон 1

13:20 - 14:00

13:30 - 14:30

Fashion Show: TM Sensis, TM Origa, TM Plusscorpion-Three Black, TM Ricco.

Павильон 1,
Подиум

14:00 - 15:00

Дискуссионная панель: Образование в Fashion индустрии VSПотребности рынка.

Модератор: Мария Ивасенко – основатель Образовательного центра Fast Fashion Education, директор Международного конкурса молодых дизайнеров «Печерские каштаны», PHd, доцент и директор дома моды КНУТД, координатор программы MBA «Менеджмент fashion индустрии».

Конференц-зал 3,
павильон 1

14:00 - 16:00

Мастер-класс «Инструменты маркетинга в индустрии моды. О выводе бренда одежды/обуви на рынок и его информационном сопровождении».

Спикер: Наталия Березенская – эксперт в создании и продвижении fashion-брендов, основательница компании интегрированных коммуникаций Fashion-PR и консалтинговой платформы Fashionology. Практикующий консультант fashion-бизнеса.

Конференц-зал 1,
павильон 1

14:30 - 15:10

Дефиле ТМ Jasmine Lingerie.

Стенд А141,
павильон 1

15:00 - 16:00

Мастер-класс «Модный аксессуар весны 2017 года».

Спикер: Андре Тан – украинский дизайнер.

Конференц-зал 2,
павильон 1

15:40 - 16:00

Дефиле ТМ Jasmine Lingerie.

Стенд А141,
павильон 1

16:00 - 16:30

Fashion Show: TM Lakerta.

Павильон 1,
Подиум

16:00 - 17:30

Украинский рынок белья: состояние и перспективы. Презентация украинского журнала «Свiт Бiлизни».

Спикер: Михаил Уваров – главный редактор журнала «Белье и Колготки».

Конференц-зал 3,
павильон 1

16:30 - 17:00

Дефиле ТМ Jasmine Lingerie.

Стенд А141,
павильон 1

Время уточняется

Lingerie Fashion Show.

Павильон 1,
Подиум

10 февраля

10:00 - 10:40

Дефиле ТМ Jasmine Lingerie.

Стенд А141,
павильон 1

10:30 - 11:30

Семинар «Рациональное конструирование одежды: как конструировать быстро, качественно, точно».

Спикер: Лариса Днепровская – преподаватель кафедры дизайна КНУТД.

Конференц-зал 1,
павильон 1

11:00 - 13:30

Всеукраинский конкурс на лучшие образцы школьной формы «Шкільна країна – Україна». Награждение победителей конкурса

Павильон 1,
Подиум

11:10 - 11:50

Дефиле ТМ Jasmine Lingerie.

Стенд А141,
павильон 1

12:00 - 13:00

Лекция «Маршруты моды».

Спикер: Аннис Захарова – дизайнер, стилист, историк, коллекционер, общественный деятель.

Конференц-зал 2,
павильон 1

12:20 - 13:00

Дефиле ТМ Jasmine Lingerie.

Стенд А141,
павильон 1

12:30 - 13:30

Семинар-практикум «Ужесточение санкций за нарушение трудового законодательства в 2017 году. Где лучше бизнесу не экономить и как действовать в той или иной ситуации».

Спикер: Анастасия Гурская – адвокат, партнер Адвокатского объединения «Клочков и партнеры».

Конференц-зал 1,
павильон 1

13:00 - 14:00

Тема уточняется

Спикер: Ольга Калашникова – кандидат искусствоведения, руководитель официального представительства парижского института Mod'Art International в России, доцент кафедры дизайна костюма СПГХПА им. А.Л. Штиглица, член Союза Художников РФ, эксперт в области истории костюма и индустрии моды, автор публикаций в деловых, общекультурных, глянцевых и специализированных журналах.

Конференц-зал 2,
павильон 1

13:30 - 14:10

Дефиле ТМ Jasmine Lingerie.

Стенд А141,
павильон 1

14:00 - 14:30

Показ моделей одежды от победителей ХІV Межвузовского конкурса модельеров-дизайнеров костюма одного образа «Созвездие «Каштан».

Организатор: Киевский национальный университет технологий и дизайна.

Павильон 1,
Подиум

14:00 - 14:30

Награждение победителей конкурса эскизов одежды «Золотой росчерк».

Конференц-зал 2,
павильон 1

14:30 - 15:10

Дефиле ТМ Jasmine Lingerie.

Стенд А141,
павильон 1

Время уточняется

Fashion Defile Awards - демонстрация коллекций победителей подиумных конкурсов 2016 года.

Павильон 1,
Подиум

Kyiv Fashion - крупнейший международный выставочный проект в сфере модной индустрии , проходящий на Украине. Мероприятие проводится два раза в год, в сентябре и феврале, последние 15 лет.   

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