Организаторы B2B Communication Forum анонсировали
программу второго сезона.
Второй отраслевой форум для специалистов в области
PR, маркетинга и коммуникаций B2B-компаний и владельцев B2B-бизнеса состоится в
Москве 14 июня. В программе форума 4
секции: корпоративные коммуникации, продуктовые коммуникации, практикум по
работе с контентом в B2B-коммуникациях и кейс-марафон, где будут
представлены лучшие коммуникационные кейсы на B2B-рынке.
Программа форума
10:00-13:00
– Корпоративные коммуникации
- MediaRealtions в B2B-компании - Евгения Шанская и Яна Харитонова (MAASAGENCY)
- GR-коммуникации в B2B-компании - Мария Дронова, директор по связям
с органами государственной власти EvrazGroup
- Digital-коммуникации в B2B-компании - Ольга Санарова, директор
департамента общественных связей ОК Русал
- Спонсорство и социальный маркетинг в B2B-компании - Ольга
Миронова, руководитель направления спонсорских и благотворительных проектов АО
«ОМК»
- Построение эффективной системы внутренних коммуникаций в компании
- Григорий Холкин, начальник отдела внутренних коммуникаций и корпоративных СМИ
АО «Северсталь Менеджмент»
14:00-16:00
– Практикум по работе с контентом в B2B-коммуникациях
- Создание информационного
продукта в B2B-сфере - Александр Гудко, главный редактор журнала С.О.К.
- Лучше вместе. Создание
информационного продукта в B2B-сфере - Андрей Агафонов, главный редактор
журнала «Энергополис»
- Эффективность текстов в
B2B-коммуникациях - Дмитрий Школьников, журналист, консультант по
B2B-коммуникациям, ведущий редактор агентства «Идеи&Решения»
- Визуальный контент в
B2B-коммуникациях - Евгений Григорьев, независимый медиа-консультант
- Видео-продукты в
B2B-сфере - Ксения Краевская, заместитель начальника управления градостроительных
выставок ГБУ «Мосстройинформ»
- Контент для newmedia в
B2B-сфере - Наталья Бочкарева, SMM-менеджер Modulbank
16:00-17:30
– Продуктовые коммуникации
- Мероприятия для
партнеров и клиентов в B2B
- Эффективный выставочный
проект в B2B - Яна Харина, руководитель пресс-службы и отдела PR
«ЭкспоФорум-Интернэшнл»
- Коэффициент счастья
клиента (исследование удовлетворенности клиентов в B2B-секторе) - Марина
Семёнова, руководитель отдела маркетинга и PR компании Agility
18:00-19:00
– Кейс-марафон
- Коммуникационное
сопровождение B2B-стартапов - Даниил Дымшиц, PR-консультант стартапов
- Кейсы B2B-компаний
Организатор форума – коммуникационное агентство Fresh Russian Communications. Генеральный партнер–SCAN Интерфакс. Форум проходит при
поддержке АКОС, АКАР, РАЭК, РАМУ, НАРСИ, PR News, АКМА (Беларусь).
Иллюстрация
предоставлена организаторами.