Организаторы B2B Communication Forum анонсировали программу второго сезона.

Второй отраслевой форум для специалистов в области PR, маркетинга и коммуникаций B2B-компаний и владельцев B2B-бизнеса состоится в Москве 14 июня. В программе форума 4 секции: корпоративные коммуникации, продуктовые коммуникации, практикум по работе с контентом в B2B-коммуникациях и кейс-марафон, где будут представлены лучшие коммуникационные кейсы на B2B-рынке.

Программа форума

10:00-13:00 – Корпоративные коммуникации

MediaRealtions в B2B-компании - Евгения Шанская и Яна Харитонова (MAASAGENCY)

GR-коммуникации в B2B-компании - Мария Дронова, директор по связям с органами государственной власти EvrazGroup

Digital-коммуникации в B2B-компании - Ольга Санарова, директор департамента общественных связей ОК Русал

Спонсорство и социальный маркетинг в B2B-компании - Ольга Миронова, руководитель направления спонсорских и благотворительных проектов АО «ОМК»

Построение эффективной системы внутренних коммуникаций в компании - Григорий Холкин, начальник отдела внутренних коммуникаций и корпоративных СМИ АО «Северсталь Менеджмент»

14:00-16:00 – Практикум по работе с контентом в B2B-коммуникациях

Создание информационного продукта в B2B-сфере - Александр Гудко, главный редактор журнала С.О.К.

Лучше вместе. Создание информационного продукта в B2B-сфере - Андрей Агафонов, главный редактор журнала «Энергополис»

Эффективность текстов в B2B-коммуникациях - Дмитрий Школьников, журналист, консультант по B2B-коммуникациям, ведущий редактор агентства «Идеи&Решения»

Визуальный контент в B2B-коммуникациях - Евгений Григорьев, независимый медиа-консультант

Видео-продукты в B2B-сфере - Ксения Краевская, заместитель начальника управления градостроительных выставок ГБУ «Мосстройинформ»

Контент для newmedia в B2B-сфере - Наталья Бочкарева, SMM-менеджер Modulbank

16:00-17:30 – Продуктовые коммуникации

Мероприятия для партнеров и клиентов в B2B

Эффективный выставочный проект в B2B - Яна Харина, руководитель пресс-службы и отдела PR «ЭкспоФорум-Интернэшнл»

Коэффициент счастья клиента (исследование удовлетворенности клиентов в B2B-секторе) - Марина Семёнова, руководитель отдела маркетинга и PR компании Agility

18:00-19:00 – Кейс-марафон

Коммуникационное сопровождение B2B-стартапов - Даниил Дымшиц, PR-консультант стартапов

Кейсы B2B-компаний

Организатор форума – коммуникационное агентство Fresh Russian Communications. Генеральный партнер–SCAN Интерфакс. Форум проходит при поддержке АКОС, АКАР, РАЭК, РАМУ, НАРСИ, PR News, АКМА (Беларусь).

Иллюстрация предоставлена организаторами.