Организаторы Be In Open опубликовали программу форума и открыли запись на мастер-классы.
Специальные проекты форума:
- Основатель и байер японского интернет-магазина
Uggla среди участников форума выберет
дизайнеров, которых представит в октябре в pop-up store в Токио.
- Марка Befree планирует сделать
капсульную коллекцию с художником или дизайнером по принтам. Встреча с директором по
продукту Befree Светланой Слободиной состоится в рамках форума новой модной индустрии. Вещи в коллекции будут
максимально простыми по крою, и именно принты должны сыграть в них главную
роль. Также компания Befree ищет дизайнера в штат.
- Байеры французского универмага Galeries
Lafayette и концепт-стора The Broken Arm проведут встречу с
дизайнерами-участниками форума.
- Основательница французской b2b платформы Le New
Black выберет дизайнера, которого в течение года будут представлять на площадке
бесплатно.
Напоминаем, форум новой модной индустрии Be In Open пройдет 3-4 июня на
территории «Хлебозавода» в Москве.
Иллюстрация предоставлена организаторами.