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Опубликована программа форума Be In Open

25.05.2017  23:06

Организаторы Be In Open опубликовали программу форума и открыли запись на мастер-классы.

Специальные проекты форума:

  • Основатель и байер японского интернет-магазина Uggla среди участников форума выберет дизайнеров, которых представит в октябре в pop-up store в Токио.
  • Марка Befree планирует сделать капсульную коллекцию с художником или дизайнером по принтам. Встреча с директором по продукту Befree Светланой Слободиной состоится в рамках форума новой модной индустрии. Вещи в коллекции будут максимально простыми по крою, и именно принты должны сыграть в них главную роль. Также компания Befree ищет дизайнера в штат.
  • Байеры французского универмага Galeries Lafayette и концепт-стора The Broken Arm проведут встречу с дизайнерами-участниками форума.
  • Основательница французской b2b платформы Le New Black выберет дизайнера, которого в течение года будут представлять на площадке бесплатно.

Напоминаем, форум новой модной индустрии Be In Open пройдет 3-4 июня на территории «Хлебозавода» в Москве.

Иллюстрация предоставлена организаторами.

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