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«Оренбург-Восток-Сервис» выступил спонсором праздника «Масленица разгульная»

01.03.2017  23:46

В рамках проекта «25 добрых дел» компания «Оренбург-Восток-Сервис» организовала и провела мероприятие «Масленица разгульная», сообщает пресс-служба организации.

Окружной праздник «Масленица разгульная» прошел в Оренбурге 25 февраля. Спонсором и организатором события стала компания «Оренбург-Восток-Сервис».

Развлекательная программа включала игровые, шуточные, спортивные состязания, выступления творческих коллективов и др.

По мнению представителей компании, подобные мероприятия позволяют позиционировать фирму не только как поставщика спецодежды, но и как поставщика одежды и обуви для активного отдыха и повседневной жизни.

Мероприятие организовано и проведено сотрудниками «Оренбург-Восток-Сервис» в рамках проекта «25 добрых дел», который приурочен к юбилею ГК «Восток-Сервис».

«Восток-Сервис» — это международный холдинг, имеющий зарубежные активы в Чехии, Словакии, Польше, Венгрии, Италии и Индии. Занимается производством и поставкой спецодежды, спецобуви, СИЗ, инструмента и сопутствующих услуг. В России «Восток-Сервис» имеет собственную производственную базу из восьми швейных и четырех обувных фабрик.

Компания работает на региональном рынке уже более 16 лет.

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