23.12.2016 15:37

Предприятие «Оренбургский пуховый платок» участвует в фестивале «Путешествие в Рождество 2016/17», который проходит в Москве, говорится в сообщении компании.

Мероприятие будет проходить до 15 января 2017 года.

На фестивале «Оренбургский пуховый платок» представил оренбургские пуховые платки, подарочные наборы, новогодние и рождественские сувениры, украшения для дома и игрушки, а также праздничные аксессуары и атрибутику.

Предприятие «Оренбургский пуховый платок» образовалось с 1939 года, было маленькой промысловой артелью им. Парижской коммуны. С приобретения в 1945 году двух вязальных машин ПОМ-1 началась эпоха промышленного производства пухового платка. Артель кустарей постепенно превращалась в современное предприятие и в 1960 году была преобразована в фабрику «Оренбургский пуховый платок». В 2014 году произошли радикальные изменения на фабрике — появились новые производственные площади, инвестиции. К концу первого квартала 2016 г. заполняемость всего индустриального парка «Оренбургский пуховый платок» составила 95%. Это более 1500 человек работников, 80 резидентов, почти 1000 парковочных мест. Стратегическая задача — открыть 200 магазинов к концу 2018 г.

Фотография предоставлена компанией.