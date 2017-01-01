Организаторы Sport Casual Moscow представили «обувных» участников предстоящего сезона

В выставке Sport Casual Moscow примут участие российские и европейские бренды спортивной, повседневной и outdoor обуви, аксессуаров и средств по уходу за обувью, сообщают организаторы.

Оптовая компания Westkorn (Россия, Москва) существует с 2008 года и является эксклюзивным представителем и дистрибьютором европейских брендов. Спортивное направление компании представлено брендами: Natch! (Германия) – спортивные стельки и средства ухода за спортивной обувью и одеждой, Bergal (Германия) – вкладные стельки для обуви, шнурки для обуви, в том числе для спортивной, Bort Medical (Германия) – спортивные бандажи и ортезы. На складе в Москве постоянно присутствует широкий ассортимент продукции.

Editex (Россия) – это спортивная и повседневная обувь. В коллекции три линии: Casual, Sport, Outdoor. Sport line - обувь для бега и для фитнеса. Outdoor line - практичная обувь для активного отдыха, отличается прочностью и технологичностью, имеет современный и стильный дизайн. В осенне-зимней коллекции широко представлены ботинки с мембраной WWB, которая не пропускает влагу и эффективно защищает ноги от холода. При создании обуви используются технологии Thinsulate, FLS, Soft Shell, Memory Foam, Grip Control и др. В летней коллекции Outdoor представлен большой ассортимент спортивных сандалий. Casual line – кроссовки для тех, кто «не готов жертвовать комфортом даже ради собственного стиля».

Gar-sport (Италия) – торговая марка обуви для любителей активного отдыха на свежем воздухе. На протяжении многих лет компания росла и расширяла ассортимент продукции: ботинки для Outdoor, ботинки для отдыха, рабочая обувь, ботинки для катания на лошадях и мотоциклетные ботинки. Продукция разрабатывается как для других европейских брендов, так и под собственным брендом Gar.

Grishko (Россия, Москва) – единственная компания в России, предлагающая женскую, мужскую и детскую обувь для всех видов танцев. Входит в тройку мировых лидеров по производству танцевальной одежды и обуви и продается более чем в 70 странах мира.

Grisport (Италия) – обувь для активного образа жизни, долгих пеших прогулок, туристических походов, путешествий в горы, а также для повседневного использования, отличается прочностью, высокой технологичностью, устойчивостью к любым погодным условиям. При производстве обуви Grisport используются современные технологии и материалы, обеспечивающие поддержку стопы, износостойкость, стойкость против воздействия влаги и ветра.

Компания Trien (Россия, Москва) занимается производством и оптовой продажей спортивной и повседневной обуви с 1997 года. 20-летний опыт на обувном рынке России и 10-летний на рынке Таможенного союза ЕАЭС позволил компании Trien зарекомендовать себя как опытного поставщика в узком недорогом сегменте кед и обуви в стиле casual с ассортиментом по свободному складу в среднем 1000 моделей в сезон. Последние 20 лет компания Trien производит кеды под собственной торговой маркой, а также для компаний-партнеров и совместно с российскими дизайнерами по индивидуальному заказу.

Молодая итальянская марка модной молодежной обуви UN1TA создана одноименным дизайнерским бюро в Милане в 2013 году. В России обувь UN1TA появилась в 2015 году и сразу завоевала популярность среди модной аудитории Москвы и Санкт-Петербурга. Каждая коллекция UN1TA, следуя концепции бренда, представляет собой модную обувь в стиле casual и sport-chic. Коллекции богаты разнообразием обувных моделей с необычным дизайном.

Beppi (Португалия) – обувь в стиле casual для детей и взрослых, рассчитана на тех, кто не боится экспериментировать, любит яркие краски, смелые решения. Все модели разрабатываются с учетом анатомических особенностей человеческой стопы. В производстве использованы текстиль и кожа, что позволяет ноге «дышать».

Напоминаем, выставка Sport Casual Moscow пройдет 22–24 января 2018 г. в Москве, в гостинице «Измайлово Альфа».

Фотография предоставлена организаторами.