Showroom Belarus Fashion Week будет работать в ТРЦ Galleria Minsk с 13 по 21 мая 2017 года, сообщает пресс-центр BFW.

Традиционно, Showroom Belarus Fashion Week будет носить открытый характер. Каждый, кто интересуется модой, сможет посетить модное пространство, примерить и приобрести дизайнерские вещи.

В новом сезоне Showroom BFW будут представлены не только дизайнерские корнеры, но и вечерние показы брендов-участников, а интерьер украсят картины Надежды Мохаревой.

Для дизайнеров и представителей предприятий, которые принимали участие в прошлых сезонах, шоу-рум предоставил возможность укрепить свои позиции и расширить клиентскую базу.

Show Room BFW – это первое торговое пространство, в котором представлено более 20 брендовых корнеров премиум-класса. Все понравившиеся вещи можно примерить и купить прямо на месте или сделать заказ на определенный товар дизайнеру.

Иллюстрация предоставлена организаторами.