Более 60 дизайнеров приняли участие в белорусской Неделе моды сезона осень-зима 2017/2018, сообщает пресс-центр BFW.

С 11 по 14 мая на главном подиуме страны были представлены коллекции женской, мужской и детской одежды. Показы посетило более 13 000 гостей и более 3 000 человек благодаря онлайн-трансляциям следили за мероприятиями Belarus Fashion Week в режиме реального времени.

В рамках основного расписания состоялись показы известных белорусских дизайнеров и марок, среди которых Alena Goretskaya, ton-in-ton, Candy Lady, T.Efremova, Condra, EMSE, Nelva, Honar, UND, Anna-Maria Eglit, Fur Garden, Boitsik, а также приглашенных брендов - Klaudia Markevich (Польша), Luciano Parisi (Италия), Totti Swimwear (Италия).

Кроме того, одежда молодых брендов была презентована в формате fashion-инсталляций и показов. В программе Off Schedule BFW by Conte было представлено 9 коллекций: Dofamine, Totallook, Ofc., Fashion Dolls, Gravity, Jaison Brown, Alexandra Hunnas, Petushkova, Ekaterina Volkova.

Самым ярким и перспективным участникам Off Schedule BFW оргкомитет Недели моды и партнеры выделили Гранты на развитие. Обладатели двух Грантов уже известны. Грант на обучение в Istituto Europeo di Design (Италия) получила Светлана Петушкова, а дизайнер Екатерина Волкова удостоилась Гранта от международного fashion-проекта Follow The Fabrika (Россия) с возможностью презентации коллекции на Moscow Fashion Week в 2018 году.

Обладатель финансового гранта от компании Conte в размере 2 000 USD станет известен в ближайшее время. Напомним, что дизайнерская коллекция будет запущена в производство, после чего ее презентация состоится на Belarus Fashion Week осенью 2017 года.

14 мая состоялся финал конкурса молодых дизайнеров New Names BFW by Mark Formelle. Впервые за историю конкурса объявлено три победителя. В номинации «Лучшая мужская коллекция» одержали победу Эно Эниекпон и Юлия Акуло, в номинации «Лучшая женская коллекция» - дуэт Елены Король и Александра Шпунтова. Им предоставляется шанс запустить свои коллекции в фабричное производство и продажу сети магазинов Mark Formelle по всей Беларуси, а также возможность показать широкой публике полную коллекцию на подиуме Belarus Fashion Week.

Основной целью проектов Off Schedule BFW и New Names BFW является помощь молодым дизайнерам в их будущей профессии. Поскольку в начале пути получить ценный совет бывает не менее важно, чем финансовую поддержку, оргкомитет Недели моды пригласил провести лекции для всех молодых дизайнеров Джованни Оттонелло, креативного директора IED University (Италия), и Веру Иванову, главного редактора журнала «Модный magazin» АО «Аргументы и факты» (Россия).

В поиске талантливых дизайнеров на Belarus Fashion Week приехал Riccardo Terzo - официальный представитель проекта Vogue Talents Award, учрежденного журналом Vogue Italia. Неделю моды посетила и Светлана Костенко, главный редактор журнала «Ателье» (Россия).

Кids’ Fashion Days BFW (Детские дни Недели моды в Беларуси) уже давно переросли в отдельный проект, который не только дарит радость от показов. Вся сумма от проданных билетов (2600 BYN) будет перечислена ГУ «РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии». Кроме того, зрителями показов детской моды в этом сезоне стали около 100 малышей из фонда «Прикосновение к жизни» и 40 детей Чеховщинской школы-интерната. В одном из показов моделями на подиуме выступили талантливые и одаренные ребята страны: стипендиаты и лауреаты многочисленных международных и республиканских конкурсов и фестивалей, спортсмены-юниоры. Партнер мероприятия - Театр мод Kids' Podium.

Уникальным событием нового сезона Belarus Fashion Week стала акция Fashion Aids Line, учрежденная РОО «Белорусская палата моды» и Объединенной программой ООН по ВИЧ\СПИДу (ЮНЭЙДС) в Республике Беларусь. В ней приняли участие более 20 ведущих дизайнеров и марок Беларуси, которые создали наряды с использованием официального международного символа борьбы со СПИДом — красной ленточкой. В знак причастности к глобальной проблеме она была украшена национальным белорусским орнаментом. Лучшие дизайнерские образы акции Fashion Aids Line были поддержаны оргкомитетом Belarus Fashion Week, ЮНЭЙДС в Беларуси и партнерами специальными призами. Высшей награды гран-при удостоились три бренда. Это Historia Naturalis, Davidova и ScapegoaT_404. Они отправятся на мастер-класс к одному из всемирно известных дизайнеров, который сотрудничает с ЮНЭЙДС. Уже известно, что белорусы смогут лично познакомиться либо с Кеннетом Коулом, либо с Викторией Бэкхэм. Также дизайнеры покажут свои образы в дефиле VI Международной конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и Центральной Азии, которое пройдет в Москве. Показ Fashion Aids Line стал финальным в 14-м сезоне Belarus Fashion Week.