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Организаторы CPM анонсировали деловую программу выставки
08.02.2017 19:29
Igedo Company опубликовала программу семинаров Russian Fashion Retail Forum.
Напоминаем, следующая выставка CPM – Collection Première Moscow пройдет в период с 20 по 23 февраля 2017 года на территории выставочного комплекса «Экспоцентр» в Москве. Отечественные и международные производители покажут здесь свои коллекции сезона осень-зима 2017/2018.
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