Igedo Company опубликовала программу семинаров Russian Fashion Retail Forum.

Напоминаем, следующая выставка CPM – Collection Première Moscow пройдет в период с 20 по 23 февраля 2017 года на территории выставочного комплекса «Экспоцентр» в Москве. Отечественные и международные производители покажут здесь свои коллекции сезона осень-зима 2017/2018.