С 20 по 24 февраля 2017 года в Москве пройдет Российская неделя текстильной и легкой промышленности
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29-я выставка Collection Première Moscow пройдет с 20 по 23 февраля Выставка обуви и аксессуаров «Сибшуз» пройдет 9-11 марта Рейтинг@Mail.ru

Организаторы CPM анонсировали деловую программу выставки

08.02.2017  19:29

Igedo Company опубликовала программу семинаров Russian Fashion Retail Forum.

Напоминаем, следующая выставка CPM – Collection Première Moscow пройдет в период с 20 по 23 февраля 2017 года на территории выставочного комплекса «Экспоцентр» в Москве. Отечественные и международные производители покажут здесь свои коллекции сезона осень-зима 2017/2018.

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