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Организаторы Estet Fashion Week анонсировали деловую программу предстоящего сезона
26.10.2017 09:35
Международная ювелирная неделя моды Estet Fashion Week пройдет в Москве в Ювелирном доме «Эстет» 13-19 ноября 2017 года, сообщают организаторы.
В рамках Estet Fashion Week перед началом показов (16.30) традиционно проходит деловая программа при участии искусствоведов, журналистов, дизайнеров и экспертов в области моды (модератор — арт-директор Estet Fashion Week Владимир Преображенский):
- 13 ноября. Тема: «Секреты продаж в Fashion-бизнесе: как добиться желаемого от кого угодно». Круглый стол представляет Бизнес-Школа Бориса Жалило:
- Сигналы для определения особенностей клиента и дифференцированного управления переговорами по телефону и при встрече;
- Основные ожидания, мотивы и ценности клиентов, особенности восприятия информации, общения, принятия решения. Как это использовать и этим управлять;
- Причины возражений и дифференцированные ответы на них (работа с предзаказами, презентация новых коллекций, донесение идей и проектов);
Борис Жалило — один из самых титулованных бизнес-тренеров России, тренер-бренд, тренер-консультант международного уровня с опытом успешной работы в 14 странах. Выступает в качестве спикера на конференциях и форумах, на сегодняшний день в 18 городах, 5 странах, автор 9 книг. Основатель и руководитель Международной Консалтинговой Группы Business Solutions International.
- 16 ноября. Тема: «Ювелирная и часовая мода. Актуальные тренды». Представляет: генеральный директор Ассоциации участников часового рынка, главный редактор Издательства «Часовая Литература» Вячеслав Медведев. В круглом столе примут участие представители ювелирных и часовых брендов: Gevorkyan (Россия-Армения), «Ника» (Россия), Philippe de Cheron (Швейцария), «Киэрге» (Россия, Якутия), Gohfeld Jewellery(Россия), Escada (Швейцария), Bijou Tresor (США), YKstyle (Россия).
- 17 ноября. Тема: «Как правильно подбирать нижнее белье?». Мастер-класс на тему «Все секреты правильного подбора белья и колготок»:
- Большая грудь — подарок судьбы или наказание?
- Как правильно подобрать себе чулки и колготки, которые не спадают, не морщатся на коленках и даже не рвутся
- Как сэкономить на чулках и колготках, имея при этом постоянно их полный шкаф
- Рекомендации по стилю или какие колготки надеть под какой наряд и под какой наряд категорически запрещено носить чулки
Ведущие: Елена Регак, Лидия Коцюкевич. Елена Регак, ведущий практикующий эксперт в текстильной промышленности, модной индустрии и ритейла. Основатель единственной в России специализированной бизнес-школы для компаний и магазинов модной индустрии. Лидия Коцюквич, учредитель, генеральный директор бельевой компании Panache (Англия).
- 18 ноября. Начало — 16.00. Тема: «Мода и сексуальность». История костюма и особенности формирования разных образов: женщина-мадонна, женщина-сексуальный объект, женщина-работница, женщина-равноправная единица:
- Что говорит Ваш гардероб о Вашей сексуальности?
- Сексуальная революция и фетиши женской одежды.
- Елена Перелыгина, психолог, общественный деятель, эксперт Первого канала и других ведущих СМИ по вопросам психологии.
- Любовь Белая, fashion-стилист. Участвовала в формировании «звездных гардеробов» Мити Фомина, Вячеслава Манучарова, Сати Казановой, Полины Гагариной, Павла Ракова и других.
- Елена Барбаш, психолог, писатель, психолог-консультант программы «Утро» (1 канал), «Невероятно, но факт» (ТНТ), «Секс в большом городе» (Радио «Сити-фм») , «Сексуальная революция» (Дамский клуб), эксперт-консультант телеканала «Россия 24».
- Александра Миллер, практикующий психолог, психотерапевт, консультант по управлению, политический консультант, обладательница дипломов в области психологии, психотерапии и сексологии, общественный деятель.
- 18 ноября. Время — 17.00. Тема: «30 критических ошибок при выборе одежды»:
- Почему покупать ту одежду, которая нравится — это мина замедленного действия;
- Как правильно выбрать размер, цвет, материал, чтобы вещь вам подходила;
- Нужно ли покупать дорогие вещи, чтобы выглядеть превосходно;
- Где выгодно совершать покупки;
- «Фишки» шопинга от Александра Белова.
Представляет: Александр Белов, международный эксперт по стилю, специалист по эксклюзивному шопингу в Москве, Милане и Париже, консультант по имиджу политиков, бизнесменов и медийных персон. Обладатель премии «Глянцевый имиджмейкер года».
- 19 ноября. Тема: «10 секретов успешных продаж коллекций одежды»:
- Современные каналы коммуникации с покупателем;
- Сколько стоит искренность?
- Секреты идеального продавца (подслушано и записано из реальных продаж).
Представляет генеральный директор компании Fashion Advisers Мария Герасименко. Авторские тренинги Марии Герасименко прочно зарекомендовали себя среди профессионалов fashion-индустрии. Мы проводим тренинги как для собственников и управляющих бизнесом, так и для торгового персонала.
Место проведения: Зимний сад Ювелирного дома «Эстет» (ул. Веткина, 4, 1 этаж).
Вход — по аккредитации СМИ или по пригласительным билетам на неделю моды (пригласительные можно взять в магазинах «Эстет-Авеню»: ул. Веткина, 2 а).
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