Клип «Глаза в глаза» был снят по Деловой программе 48-ой Федеральной ярмарки «Текстильлегпром», которая прошла в феврале этого года в Москве на ВДНХ, сообщает пресс-служба выставочной компании «РЛП-Ярмарка».

В последние десятилетия выставки из торгового феномена превратились в событие в области коммуникаций и информационных технологий. Этому и посвящен клип «Глаза в глаза».

«Ни для кого не секрет, что в стратегии развития предприятия выставка занимает исключительное положение. Поскольку среди всех маркетинговых инструментов только она обеспечивает эффект синергии, когда объединенное воздействие всех элементов эффективнее каждого в отдельности», – утверждает Вера Тугова, руководитель Деловых программ выставочной компании «РЛП–Ярмарка».

«Мир изменился. Цифровое поколение готово покупать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, здесь и сейчас. Ему не нужно сарафанное радио. Если чего-то нет в Интернет, значит этого не существует. Большинство продавцов не учитывают не только этого, но и не задумываются, куда они идут. Организаторы ярмарки «Текстильлегпром» предлагают для них Деловую программу, на мероприятиях которой можно узнать тенденции в моде, в технологиях продаж, коммуникациях. Многие производители хотят отказаться от шоу-румов и прейти на онлайн заказы. Американцами и немцами давно доказано, что не бывает онлайн оптовых продаж, продавец и покупатель должны встретиться, как говорится, «глаза в глаза», – так считает Наталья Чиненова, ведущий консультант по организации розничных и оптовых продаж и франчайзингу FCG.

«Как грамотно продавать в кризис – очень важно, и поэтому мастер-классы Натальи Чиненовой пользуются большой популярностью», – рассказал в интервью Александр Круглик, президент ПАО «Рослегпром», генеральный директор ООО «РЛП-Ярмарка».

«Полученную от Натальи Чиненовой информацию по оптовым и розничным продажам мы затем транслируем своим клиентам, чтобы они могли грамотно и лучше продавать наши товары. На ярмарке мы находим клиентов, у которых заказываем ткани и комплектующие материалы», – по словам Марии Курылевой, основательницы ТМ Lo-Lo (одежда для беременных и кормящих мам) из Санкт-Петербурга, в этом заключается для нее цель посещения выставки.

«Темы, которые раскрываются на «Текстильлегпром», касаются всех бизнес-процессов в индустрии моды, от разработки продуктов до управления ритейлом, персоналом, мерчендайзингом, магазиностороением и т.д. Это очень важно для тех компаний, которые ищут свое место, пытаются завоевать рынок. Добиться этого совершенно невозможно, «варясь» в собственном котле. Компании, которые не исследуют новые горизонты и живут внутри собственных компетенций, не развиваются, их бизнесы обречены», – прокомментировал важность посещения специалистами мероприятий Деловой программы ведущий эксперт индустрии моды Андрей Бурматиков,

«Ценность семинаров Андрея Бурматикова в том, что он адаптирует мировые тренды под Россию», – считает Наталия Лындина, дизайнер мужской одежды ТМ Royal Spirit из Москвы.

«Приезжая на «Текстильлегпром», мы стараемся охватить все: посещаем семинары Натальи Чиненовой и Андрея Бурматикова, ищем новых поставщиков и клиентов, с этого сезона участвуем и в выставке. Темы семинаров важны и актуальны, по ним практически нет обучающей литературы», – поделилась своими планами пребывания на ярмарке Наталья Чиглинцева, директор Швейного предприятия Virgi-Style из Челябинска.

«Для нас оправдал себя на ярмарке такой формат участия в ней, как проведение семинаров, на которых клиенты получают последнюю информацию о возможностях нашей программы, происходит живое общение, здесь можно услышать ответы не только на свои вопросы, но и коллег. Сегодня презентовали 330 версию САПР «Грация». Большой приток пользователей программы на семинар приходит благодаря организаторам, которые предоставляют различные информационные каналы: рассылки, сайты, партнерские СМИ и другие», – отметил Андрей Ещенко, коммерческий директор НПО «Грация».

«Работаю на САПР «Грация» и преподаю эту систему с первой версии. САПР «Грация» позволяет очень быстро реализовать творческие возможности дизайнера», – рассказала Елена Булатова, профессор, конструктор-технолог швейного производства.

Все клипы по ярмарке «Текстильлегпром», в которых представлены компании-участники выставки, вебинары, брифинги, конкурсные показы «Мода России» и «Экзерсис», байерские показы можно посмотреть на официальном канале ярмарки «Текстильлегпром» на YouTube: http://www.youtube.com/channel/UCHoyUZfG-5TpK6gIfRuoM2g.

Напоминаем, 49-ая Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» пройдет с 29 августа по 1 сентября 2017 года в Москве на ВДНХ в павильонах №69 и №75.

Видео предоставлено организаторами.