Форум новой модной индустрии Be In Open пройдет в Москве на «Хлебозаводе» 3 и 4 июня, сообщают организаторы.

4 июня в 17.50 Ориэнн Ченэйн презентует проект Fashion Tech Lab для фэшн-сообщества и расскажет о ситуации в мире модных технологий. Fashion Tech Lab – новый проект Мирославы Дума. Фонд инвестирует в старт-апы, которые специализируются на развитии технологий в индустрии моды: новых материалах, наноразработках, новых способах обработки материалов.

3 июня в 11.00 Катерина Сычева, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ, проведет два мастер-класса по работе над коллекциями: «High&Low: концептуальные и базовые вещи в одной коллекции», «Деконструкция как способ изменения и изучения формы вещей».

4 июня в 18.40 Эрик Панов, фотограф, расскажет о современных визуальных трендах, а также о том, как организовать съемки: от поиска идеи до выбора команды.

4июня в 11.50 Василий Дожделев, Pantone, и команда тренд-бюро Trendsquire проведут мастер-класс по цвету. С одной стороны, расскажут о том, как человек воспринимает цвета, а с другой стороны, как работать с цветом в процессе планирования и производства коллекции.

4 июня в 16.50 Екатерина Петухова, независимый эксперт fashion-рынка, расскажет о перспективах рынка на ближайшее время: об изменениях и драйверах роста, о которых стоит подумать.

Фотография предоставлена организаторами.





