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Организаторы форума Be In Open анонсировали программу мастер-классов
31.05.2017 00:38
Форум новой модной индустрии Be In Open пройдет в Москве на «Хлебозаводе» 3 и 4 июня, сообщают организаторы.
4 июня в 17.50 Ориэнн Ченэйн презентует проект Fashion Tech Lab для фэшн-сообщества и расскажет о ситуации в мире модных технологий. Fashion Tech Lab – новый проект Мирославы Дума. Фонд инвестирует в старт-апы, которые специализируются на развитии технологий в индустрии моды: новых материалах, наноразработках, новых способах обработки материалов.
3 июня в 11.00 Катерина Сычева, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ, проведет два мастер-класса по работе над коллекциями: «High&Low: концептуальные и базовые вещи в одной коллекции», «Деконструкция как способ изменения и изучения формы вещей».
4 июня в 18.40 Эрик Панов, фотограф, расскажет о современных визуальных трендах, а также о том, как организовать съемки: от поиска идеи до выбора команды.
4июня в 11.50 Василий Дожделев, Pantone, и команда тренд-бюро Trendsquire проведут мастер-класс по цвету. С одной стороны, расскажут о том, как человек воспринимает цвета, а с другой стороны, как работать с цветом в процессе планирования и производства коллекции.
4 июня в 16.50 Екатерина Петухова, независимый эксперт fashion-рынка, расскажет о перспективах рынка на ближайшее время: об изменениях и драйверах роста, о которых стоит подумать.
Фотография предоставлена организаторами.
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