Свою продукцию в рамках Bee-Together.ru 15-16 ноября представят компании Gallus, Madiyo Dekna, «Ткани Престиж», Texapel и «Ланикс», сообщают организаторы.

Gallus – итальянский производитель принтов и однотонных тканей и трикотажа (хлопок, вискоза, полиэстер). Лидер Пронто Мода в Италии. Благодаря особой организации производства, Gallus предлагает самые быстрые сроки исполнения заказа. Собственное дизайнерское бюро разрабатывает несколько сотен рисунков в сезон. Коллекция дизайнов создается блоками и темами, что позволяет клиентам легко сформировать покапсульную подачу коллекций. Однотоны легко координируются с принтами.

Российская компания Madiyo Dekna на рынке с 2002 года. В 2014 году открыта фабрика по производству трикотажного полотна в Ивановской области, в 2015 году выкуплена крупнейшая фабрика по производству трикотажного полотна в Узбекистане, в 2017 году открыто швейное производство в Узбекистане. Сеть филиалов Madiyo Dekna в России и СНГ: Москва, Иваново, Казань, Пятигорск, Екатеринбург, Новосибирск, Бишкек. Выпускаются трикотажные полотна из хлопчатобумажной пряжи, а также с добавлением лайкры и полиестера. Ассортимент выпускаемой продукции – кулирная гладь, рибани, кашкорсе, интерлок, пике, футер, вискоза, махра, велюр. Минимальная партия для отгрузки со склада – 25 кг, для производства полотна под заказ от 300 кг. Сроки изготовления минимальной партии - 30 дней.

Компания «Ткани Престиж» успешно работает на российском рынке с 2005 года. В ее базе – огромный ассортимент элитной пальтовой, костюмной ткани, ткани для школьной формы, который постоянно пополняется новой коллекцией. На сегодняшний день стремительно развиваются отношения с самыми разными клиентами, как с известными брендами («Снежная Королева», Glance, Vassa, фабрики «Рене», «Заря», Brossko), так и с начинающими свою деятельность на рынке производителями. Компания широко представлена в Москве, Казани, Харькове (Украина), в Польше.Страна-производитель продукции — Турция, г. Адана, где и расположена фабрика.

Texapel – итальянская компания, собственное производство расположено в Прато, Италия. Компания производит ткани стеганые с утеплителем, фантазийные ткани (принт, флок, перфорация, кружево), а также ткани для верхней одежды: гладкие, жаккард, букле с высоким содержанием шерсти, альпакой, мохером производственными минимумами в 300 м. на цвет.Цель компании – постоянно внедрять новшества в технологии и стиль. Актуальная коллекция представлена в московском шоу-руме.

Компания «Ланикс» работает на рынке России с 1993 года. С момента основания и по сей день основной миссией компании является поиск новых высококачественных товаров с последующей реализацией на российском рынке.В ассортименте компании представлены плательно-блузочные ткани и трикотаж, плащево-курточные ткани, рубашечные ткани, меха, гипюры и так далее.Сравнительно новым направлением является продажа тканей для спецодежды и функциональных тканей.Страны-производители: Южная Корея (основной ассортимент), Китай, Турция. Эксклюзивные поставщики: JIN-JIN, KSH, DYNTEX и другие.Товар реализуется под торговыми марками Morning Tex и Green Tex.

Фотографии предоставлены организаторами.