В четвертый день Mercedes-Benz Fashion Week Russia, 15 марта, свои коллекции представили Fashion Time Designers, Borodulin`s, Nikolay Legenda, Design Studio by Oksana Fedorova, Portnoy Beso, Aka Nanita, Saint-Tokyo, Lumiér Garson, KETIone и проект #Толстовкамечты, сообщают организаторы.

Открылся четвертый модный день объединенным показом Fashion Time Designers. Лейтмотивом бренда La Trevi были летящие журавли – они расположились на голубом костюме, лацканах верхней одежды и платьях. Также в линейке представлено кашемировое пальто персикового цвета, алый костюм и темно-синее платье А-силуэта с расклешенными рукавами. Коллекция дизайнера Olya Gerasimenko выдержана в деликатных персиково-пудровых тонах. Платья цвета утренней зари передают негу и раскрывают женственность, как и нежно-салатовый сарафан на тонких бретелях или укороченный топ с баской. Линейку для всей семьи продемонстрировала дизайнер бренда Family Hope. Встречались в коллекции этнические мотивы, отсюда и вышивка золотом, и бархатные ткани. Необычным выглядит сочетание денима с алым подкладом и декором в виде мерцающих алых кристаллов. Коллекцию для самых маленьких представил бренд Alisia Fiori. Платья для девочек, кажется, будто бы вдохновлены викторианским стилем – манжеты, манишки, белые жабо и сдержанные воротнички созданы в лучших традициях моды для воспитанниц благородных домов.

Графичность – отличительная черта вечерних нарядов от Borodulin`s. Дизайнеры Алексей и Анна Бородулины решили отсечь все лишнее, оставить пару доминантных цветов, и сделать ставку на эксклюзивные резные узоры. Орнаменты, торжественные как завитки кованых решеток, превращают женщину в недоступную и величественную крепость. Классические сочетания черного, красного и белого не отвлекают от многообразия вариантов кроя и декора. Перфорация и кружево, сдержанные комбинезоны, немыслимой красоты пелерины и кейпы – далеко не все, что можно открыть для себя в осенне-зимней коллекции бренда.

Дизайнер Nikolay Legenda представит первую за историю существования бренда мужскую коллекцию Issue 8 Beautiful Boys. В линейку вошли пальто, рубашки с поясом, напоминающие халаты, кимоно, бомберы с металлизированным покрытием и легкие пуховики флуоресцентных цветов. Несмотря на монохромность и сдержанность, в коллекции присутствовали и яркие акценты – куртки, брендированные жаккардовыми логотипами, меховые свитшоты и анималистические принты.

Коллекцию бренда Design Studio by Oksana Fedorova отличает минимализм, монохромность цветовой гаммы и прямые линии, которые подчеркивает полоска как основной принт. Стиль бизнес-леди отражают брюки-клеш со стрелками, кашемировые пуловеры и базовые хлопковые рубашки. Четкий силуэт формируют широкие ремешки с массивными пряжками на талии и объемные выточенные рукава.

Ультрамодные образы представил бренд Portnoy Beso. Он попытался раскрыть в женщине ее темную сторону богини-искусительницы. Бомберы на голое тело, мерцающие серебром лосины, платья-бюстье, расшитые бисером и яркого цвета, расклешенные, четко держащие форму. Пайеточные платья-мини перемежаются с макси-образами, в которых фигурируют глубокие вырезы, обнажающие стройные икры модели. Также встречаются более романтичные образы, к примеру, шелковое платье-сорочка, облегающее фигуру.

Многослойность и мультисочетаемость материалов продемонстрировал Aka Nanita, соединив вышивку стеклярусом, ажурное кружево, томный бархат и парчу. Юбки были надеты поверх кюлотов, а брючные костюмы цвета подтаявшего пломбира расходились дерзкими разрезами по бокам. Вольная линия талии проходила то на поясе – как у свободных шелковых штанов, то смещалась на бедра – у платьев и пальто. Доминировали брусничный, золото, черный и серебристо-серый.

Показ дизайнера Юрия Питенина и его петербургского бренда Saint-Tokyo – это своеобразный эксперимент фактуры и формы. В линейке одежды прослеживается градация цвета: от черно-белого монохрома до зеленого, оливкового, терракотового, ярко-красного и винного. Дизайнер делает ставку на детали и асимметричность линий. На подиуме были представлены разноярусно сконструированные платья, объемные пуховики, капри с карманами с намеком на спорт-шик, струящиеся брюки, усыпанные пайетками, а также геометричные силуэты, кружевные юбки и глянцевые ткани.

Концептуальная одежда Lumiér Garson – это материальные высказывания. В прошлых коллекциях дизайнер Жан Рудов размышлял о том, как утомляет мода, как невозможно вернуться в детство, как ускользает память. Осенне-зимняя коллекция охватывает множество тем. Она о том, что за модными ярлыками стирается индивидуальность. Она о тревоге и реальности, ощущаемой как мир постапокалипсиса. Это история о выживающих людях в следах мазута на плаще и краске на рубашках. О девушках в платьях наполовину розовых в рюшах, наполовину прямых и черных. Вокруг безвоздушное пространство, невинность невозможна, наивность утрачена. Лучший выход – это депривация и аскетизм, лучший выход – это подготовка к борьбе. Надевай маску, куртку хаки, бери тактический рюкзак и не забывай, кто ты.

Бунтарский дух амбициозной девочки в большом городе воплотила в своей коллекции Кети Топурия KETIone. Парки oversize и ассиметричные свитшоты с вырезом на одно плечо как детали уличного гранжа поддержали спортивные кроп-топы, боди и худи. Практичные изделия выполнены в жизнеутверждающей весенней гамме – хаки, бежевый и бордо.

В презентационном корнере проект #Толстовкамечты предлагал всем желающим создать удобную и стильную толстовку по своему вкусу. Выбрать можно цвет, фасон, надписи и принты. Самое сложное – определиться с дизайном, а получить толстовку мечты проще простого, убеждены авторы проекта.

Фотографии предоставлены организаторами.