В пятый день Mercedes-Benz Fashion Week Russia, 16 марта, свои коллекции представили Tako Mekvabidze, Anastasia Dokuchaeva, Sensus Couture, Ksenia Seraya, Artem Shumov, I V K A, Mach & Mach, Igor Gulyaev, Yulia Krasnyanskaya и Tsiganova, сообщают организаторы.

Пятый день Mercedes-Benz Fashion Week Russia начался с показа Tako Mekvabidze. Коллекция сезона осень-зима 2016/17 посвящена «Прекрасной эпохе». Отличительная черта дизайнера – сложно сконструированные образы и многообразие нарядов. Идеальные женские платья с рюшами, усыпанные фактурными узорами с блестящим поясом на талии, сияющий атлас, изящно переливающийся на свету, пайетки, тончайшее кружево на полупрозрачных блузах, глубокое декольте – исключительно монохромная цветовая гамма и фактурность материалов лишний раз подчеркивает мечтательную хрупкость женской натуры. Показ Тако Меквабидзе – это своеобразная квинтэссенция прошлого и настоящего.

В своей осенне-зимней коллекции Anastasia Dokuchaeva отрицает общепринятые стандарты. Смелый дизайн граничит с яркими цветами, металлической отделкой, жаккардовыми тканями, а также соединением спорта и шика – эффектные пиджаки с поясами, объемные плечи, костюмы пижамного типа, россыпь цветов на отдельных элементах представляют собой нетривиальные идеи нового мира, воплощенные в жизнь.

Коллекция Sensus Couture – это неустанный поиск новизны. Каждый образ погружает в отдельное потустороннее пространство и предлагает изучить неизведанные грани: космические полупрозрачные платья-накидки, блестящие бомберы, мерцающие маски меняются мистическими образами и современным видением реального мира: аккуратными кружевными комбинезонами, черно-белыми костюмами-двойками, а также пальто и куртками с деликатными деталями – яркой или монохромной вышивкой. Коллекция соблюдает выверенную пропорцию и выполнена в спокойной цветовой гамме – изумрудный, коричневый, белый и черный.

Коллекция осень-зима 2016/17 дизайнера Ksenia Seraya выполнена в коллаборации с художником Аней Моховой и вдохновлена историей покорения Арктики и присущим этой территории природным явлениям. Это считывается в сочетании геометрических форм, сдержанных цветов и фактур – имитации процесса кристаллизации морской соли на платьях, орнамента местных народов, а также уютных свитерах с объемными рисунками. Гамма коллекции представляет собой плавный переход от цвета земли и воды к светлым тонам – темно-коричневому, синему, воздушно-голубому, бежевому, пудровому и натуральному белому.

Artem Shumov представил мужскую коллекцию осень-зима 2016/17, в которой сквозной линией проходит военная тематика. Дизайнер обратился к российской истории, к расколу общества. Отсюда и грим на лицах его моделей. Объемные формы, драпировка, подчеркнутая небрежность – это прослеживается в верхней одежде, комбинезонах, sportchic костюмах. Мужчина в одежде Artem Shumov – это универсальный модный солдат, служащий высокому стилю.

В осенне-зимнем сезоне концептуальный бренд I V K A одел девушек в фирменные бэби-доллы с королевскими подолами. Инфантильные платья, прозрачные, розовые, с трогательными рукавами в оборках, туфли, имитирующие ходьбу на цыпочках – это лишь основа для драматического контраста. Модели стремительно проходят по подиуму со скрещенными руками, глядят исподлобья. Дерзость и детскость сплетаются в белых цветах на черной сетке, в объемных рукавах из меха и перьев, пришитых к прямым лаконичным платьям.

Коллекция сестер Мачарашвили для их бренда Mach & Mach отличилась сочными оттенками розового – от взрывной фуксии до клубники со сливками. Среди деталей – меховые тапочки, футуристичные каблуки и мерцающие чемоданчики виноградного и канареечного цветов с металлической ручкой-кольцом подчеркнули блеск лакированных кожаных юбок. Трепета добавили полупрозрачные платья в пол и объемные нашивки в виде цветов на пальто и комбинезонах из аквамаринового джерси.

Театрализованный показ продемонстрировал дизайнер Igor Gulyaev. Встречались здесь знаковые для мастера провокационные меха, создающие запоминающийся роковой образ. Это шик, читающийся в каждой складке многослойного образа. Макси-платья, дополненные роскошными шляпами, котелками и цилиндрами, костюмы цвета жидкого золота и серебра, а также вещи, дополненные инициалами дизайнера.

В презентационном корнере был представлен бренд Yulia Krasnyanskaya и две его новых коллекции Fragrance и Tulip. Для воплощения своих замыслов дизайнер использует жемчуг и кристаллы Swarovski, формы и цвет которых создают ощущение тонкого эстетичного образа.

На отдельной площадке в Государственном историческом музее прошла презентация Tsiganova «20 оттенков красного». Основа коллекции – вещи из натуральных тканей, объединенных узнаваемым авторским стилем, расшитых вышивкой с использованием драгоценных и полудрагоценных камней, бисера, жемчуга, а также золотых и серебряных нитей. Помимо показа на площадке была организована выставка полотен российского путешественника Федора Конюхова.

Фотографии предоставлены организаторами.