16.03.2017 10:29

В третий день Mercedes-Benz Fashion Week Russia, 14 марта, свои коллекции представили Daria Dashina, Yulia Kosyak, Kondakova, Yasya Minochkina, модный дом «Меха Екатерина», Evgeniya Kryukova, Goga Nikabadze и My Mokondo, сообщают организаторы.

Третий день Mercedes-Benz Fashion Week Russia начался с показа дизайнера Daria Dashina. Российский бренд применяет тонкую ручную работу и новейшие технологии. В осенне-зимнем сезоне в стильную цельновязанную одежду смогут нарядиться не только женщины, но и мужчины. Специально для них Dashina запустила линейку свитеров с крупными фактурными узорами и воротниками-гольфами. Трикотажные элементы ансамбля и аксессуары дополняют костюмы из натуральных тканей, платья и юбки с глянцевыми переливами. Разнообразные техники вплетения нитей позволили дизайнеру смешивать в одном изделии несколько цветов, получать эффект меланжа и градиенты. Основные тона коллекции – черный, белый, красный, голубой, лиловый и коричневый.

Настоящим перфомансом выдалась коллекция Yulia Kosyak «PH-XXXI». Показ начался под музыкальное сопровождение проекта Werewolf Family. Дизайнер работает с кожей, перьями и графическими изображениями, делая ставку на неординарность и нетривиальное сочетание фактур. Основным цветом коллекции стал черный с добавлением зеленого, бежевого, терракотового, кирпичного и золотистого.

Kondakova FW17/18 предлагает своим поклонницам роскошные силуэтные модели, платья и бомберы, декорированные пиджаки из буклированной шерсти и кашемира, невесомые шелковые блузы.

Yasya Minochkina раскрыла противоречивость женской натуры. Романтичные сарафаны-футляры с газовыми рукавами гармонично продолжили прозрачные юбки ниже колена. Классические тренчи и пальто-коконы разрядили базовые футболки и спортивные сумки, остроты добавили вставки из лакированной кожи и пайетки. Дизайнер отдала предпочтение крупной клетке и мелкой цветочной вышивке, которую поддержала общая цветовая гамма сакуры, фиалки и вербены.

Екатерина Акхузина и модный дом «Меха Екатерина» представили коллекцию из меха в стиле streetstyle. Дизайнер экспериментирует с силуэтом и многогранностью палитры – сапфировый, ярко-розовый, оранжевый в дуэте с изумрудным, традиционный коричневый, массивные графичные шубы чередовались с легкими моделями в пастельных голубых и деликатно-розовых тонах. Среди интересных находок – стильные пуховики сочных оттенков и меховые косухи, а также нашивки в стиле поп-ап и кричащие надписи.

Заслуженная артистка России Evgeniya Kryukova дебютировала с женской осенне-зимней коллекцией на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Влюбленная в нежные и волнующие линии ретросилуэтов, Евгения сочетает их с актуальными трендами. Защипы и складки ткани, оборки, воздушные рукава, юбки-годе выгодно подчеркивают красоту фигуры. Помимо общего концепта кроя к ретротематике отсылают ткани в крупный горошек, клетка, яркие лимонные и бледно-бежевые цвета. Дизайнер смело совмещает в одном ансамбле ткани с разными узорами, возвращает в моду цветочные броши, необычно использует отделку из искусственного меха.

Goga Nikabadze совместил комфорт и аутентичность с продуманностью и выдержанностью. Для мужчин предложил велюровые брюки-дудочки, хлопковые сорочки, кардиганы и жилеты, для женщин – величественные платья-рубашки в пол, похожие на хитоны. Природное благородство песочных, винных и сапфировых оттенков подчеркивает самобытность коллекции.

В презентационном корнере сегодня был представлен провокационный бренд My Mokondo, который существует чуть более года, но уже завоевал сердца многих поклонниц. Дизайнер Ева Богданова придумала и запатентовала название «стрэпы» – эротические аксессуары, надевающиеся поверх белья, одежды или на голое тело. В линейке представлено множество моделей стрэпов разных цветов и ширины – «Аура», «Шаула», «Воланс», «Петра» и другие. Также в бутике My Mokondo представлены фетишные аксессуары, кожаные маски, портупеи и чокеры.

Фотографии предоставлены организаторами.