Во второй день Mercedes-Benz Fashion Week Russia, 13 марта, свои коллекции представили Komod, Blue Jasmine, BGN styled by Alexandr Rogov, Ivanova, Speranza Couture by Nadezda Yusupova, Ksenia Knyazeva, Julia Dalakian, Isabel Garcia, BellaPotemkina, Aelita, DiSiitova, Libаs Atelier, Zherebtsov и F. Gene, сообщают организаторы.

День начался с показа Komod. Коллекция Алены Нега «Парящая в мечтах» дарит «ощущение безмятежности и полета». Асимметричные платья в пол, оголенные плечи и глубокие вырезы, баска и невесомые полупрозрачные текстуры – линейка образов выполнена в сдержанных цветах: классическом черном, смежном сером, пудровом с интересными вкраплениями серебристых акцентов. Вечерняя коллекция Анастасии Мишиной Flying Butterfly Collection полностью расшита бабочками – символом возрождения, перевоплощения и свободы. Все наряды состоят из кусочков тканей, которые плавно трансформируются в необычные стильные образы.

Женственность, элегантность, парадность определяют коллекцию Blue Jasmine. Платья и формой, и цветом напоминают бутоны утренних роз. Нежность костюмов подчеркивают полупрозрачные рукава и фатиновые каскадные юбки, которые выигрывают на контрасте с асимметричными пиджаками и тяжелыми шлейфами, вышитыми цветами. Для мальчиков дизайнер предложил свободные клетчатые брюки в дуэте с однотонными рубашками и шляпами.

Женская коллекция BGN styled by Alexandr Rogov – это кэжуал без вычурности, в спокойных тонах, без броских и кричащих аксессуаров. В коллекции представлены как деловые образы, так и коктейльные и прогулочные варианты.

Коллекция Ivanova сезона осень-зима 2017/2018 «Барышня/хулиган» воплощает двойственность современной женской натуры. Дизайнер смело экспериментирует с формами и фактурами, а также играет с различными материалами. Плотная шерсть, твид, вязаный трикотаж, шелк позволяют создавать интересные формы, сохраняя иллюзию мягкости и легкости. В цветовом решении дизайнер использует нейтральные оттенки серого с добавлением розового и нефритового цветов.

Бренд свадебных платьев Speranza Couture by Nadezda Yusupova представил прозрачные невесомые наряды, расшитые стразами и ажурными «хлопьями». В этом сезоне дизайнер обратилась к теме восточных сказок. В качестве цветовой гаммы она выбрала оттенки драгоценных камней: аметиста, топаза, сапфира, морганита и бриллиантов. Все линии прочерчены с огромной любовью к женской фигуре и ее пленительному воздействию на избранника. Глубокие вырезы обрисовывают спину и декольте, годе подчеркивает бедра и тонкую талию. Завершают ансамбль роскошные шлейфы с шитьем.

Ksenia Knyazeva вдохновилась многогранностью женщины. Героиней коллекции стала Жанна Д'Арк, «соединяющая хрупкость и воинственность, открытость и тайну». Сочетание воплотилось в минималистичных приталенных платьях, свитшотах и пальто-халатах, украшенных отделкой из перьев и вышивкой в форме петуха.

Строгие удлиненные жилеты в ансамбле с кюлотами разбавляют провокационные рубашки с портупеями, шнуровка и колготки в сетку, добавляя готики в образ. Средневековую тему продолжают флоральные элементы в акапельных тонах, напоминая гамму витражей.

Julia Dalakian представила «магическую коллекцию, гипнотизирующую скромным шимерным сиянием». Глубокий медный и сияющий металлик дополняют пайетки и дерзкие вкрапления в виде цепей или меховых браслетов, подчеркивающих хрупкую беззащитность модели. Также встречаются здесь асимметрия кроя, прозрачные и бархатные ткани, а также дразнящие дерзкие разрезы.

Выдержанная элегантность, выраженная в простоте и точности, охарактеризовала показ Isabel Garcia. Коллекция стала настоящим ягодным коктейлем – сначала рябиновые вышивки на интерпретациях делового костюма, затем клюквенные шифоновые платья романтичного А-силуэта. Финальным аккордом стали вечерние обтягивающие платья цвета черники с молоком и струящиеся юбки с каскадными оборками.

Вся коллекция дизайнера Bella Potemkina выполнена из модакрилового волокна Kanecaron, из которого создается высококачественный экомех. Цветовая палитра – яркая и многообразная. Это и фуксия, и пурпурный в сочетании с черно-белым монохромом – героиня бренда смелая, дерзкая, готовая к экспериментам. Все образы демонстрируют нарочитую небрежность, легкость, сексуальность и лоск.

В рамках Kazakhstan Fashion Week свои коллекции продемонстрировали четыре бренда. Открыли шоу вечерние платья от Aelita. Помимо актуальных пудровых, классических черных и белых цветов в коллекции присутствует томная малина. Многослойные оборки, годе и фатиновые юбки – дань тенденциям, сам бренд удивил разнообразием фасонов рукавов и эффектными корсетами. Минимализм, комфорт и цветовое кодирование – три столпа, на которых держится философия Di Siitova. Пастельные и песочные оттенки образуют контрастные сочетания с черным и темно-синим денимом. Платья прямого кроя, сарафаны, пальто, юбки, поясные сумки наслаиваются цветными слоями, складываясь в сложный ансамбль из простых элементов. Для вечернего выхода дизайнер предлагает облачиться в платья из пайеток с разрезами на рукавах. Ода юности и девичьему обаянию прозвучала в коллекции от Libаs Atelier. Тонкие платья из органзы усыпаны множеством оборок, драпировки складываются в цветы и букеты. Цветовая гамма вторит общем настроению: свежесть молодой зелени, прозрачность ручья, первые тени сумерек. Zherebtsov делает яркие streetstyle-образы, брутальные и драматичные. Основным мотивом стал металл: клатчи снабжены ручками-цепями, крупные заклепки украшают рукава курток, шорты и гольфы. Металлические элементы контрастируют с красной клетчатой тканью и тай-дайденимом. Дизайнер использует приемы, ставшие классикой эпатажа: увеличивает плечи, одевает юношей в меховые шубы, желтые рубашки, вставляет полосатые лампасы.

В презентационном корнере сумки ручной работы из экокожи для планшетов и ноутбуков представил питерский бренд F. Gene. Легкие рюкзаки, сумки на ремешке и клатчи украсили аппликации с анималистичными и геометрическими принтами. На сайте бренда дизайнер предлагает создать свою сумку онлайн, выбрав длину ручек, цвет, форму и декор.

Фотографии предоставлены организаторами.