ИА «РИА Мода» публикует официальный пост-релиз 34-ой недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, прошедшей 12-17 марта в ЦВЗ «Манеж».

В рамках крупнейшей Недели моды Восточной Европы свои коллекции на основной площадке продемонстрировали более 50 дизайнеров из России, Италии, Грузии, Казахстана и других стран. В этом сезоне состоялись и дебюты молодых дизайнеров, среди которых обладатели грантов от Национальной палаты моды.

На MBFWR собрались представители зарубежных СМИ: Vogue USA, Vogue UK, The Huffington Post, Forbes USA, The Issue Magazine, Fashionista, FuckingYoung, Dazed, Observer, BuzzFeed и многие другие.

Отдельного внимания заслуживает главное деловое событие Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia – двухдневная международная конференция Fashion Futurum, которая проводится при поддержке Национальной палаты моды, Департамента культуры города Москвы, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Агентства стратегических инициатив, фонда «Сколково». Программа конференции состояла из панельных дискуссий, публичных бесед, мастер-классов и презентации стартап-проектов в нескольких зонах ЦВЗ «Манеж». Более 30 мировых лидеров индустрии моды собрались в самом центре Москвы для обсуждения современных тенденций и основных проблем сферы. Основной темой конференции стало разрушение стереотипов индустрии моды, ее трансформация под влиянием технологической революции.

Карим Рашид (дизайнер, США), Паскаль Моранд (исполнительный президент Французской Федерации высокой моды и прет-а-порте, Франция), Карлос Эспиноса де ЛосМонтерос (уполномоченный представитель правительства Испании, программа MarcaEspana (Испания), Майкл Берк (руководитель направления fashion, sports&toys, Google, США), Скотт Эммонс (руководитель направления инноваций, NeimanMarcus, США), Данило Вентури (декан Polimoda, Италия), Ковадонга О'Ши (основатель бизнес-школы ISEM, автор бестселлера «Феномен Zara», Испания) и многие другие визионеры стали спикерами и менторами конференции.

В рамках Fashion Futurum впервые прошла выставка инновационных проектов в области моды и ритейла. Национальная палата моды и Фонд «Сколково» отобрали тридцать проектов для центральной экспозиции в ЦВЗ «Манеж». Среди наиболее интересных стартапов можно выделить: Style Counsel, ShareCloth.con, Cloudburst, 3D-обувь Brutally, Posh, SC-TEK, Bundlesapp, Cardberry, Try. Fit, Preloved.

«Несмотря на то, что fashion-технологии в России находятся в стадии формирования, в этой области нет индустриальных стандартов, так что у отечественных компаний есть возможность утвердиться на этом рынке», – прокомментировал Александр Шумский, президент Mercedes-Benz Fashion Week Russia и Национальной палаты моды.

17 марта 2017 года на отдельной площадке в Петровском путевом дворце прошел закрытый показ Firdaws. Струящиеся платья в пол, украшенные бисером и вышивкой, приталенный верх и нежная пастельная палитра охарактеризовали коллекцию бренда. Утонченные силуэты и шелковые платки с декором из кружева подчеркнули целомудренность и царственность образов.

Показ посетило большое количество как российских, так зарубежных гостей, среди которых: Алла Вербер (Mercury), Вячеслав Зайцев (дизайнер), Анастасия Стоцкая (певица), Сати Казанова (певица), Ирина Чайковская (светский обозреватель), Юлия Барановская (телеведущая), Анна Хилькевич (актриса), Мария Лисовска (Fashion TV), Джулия Пировано (IstitutoMarangoni), Принцесса Беатрис Орлеанская (Испанская ассоциации люкса, Dior), Паскаль Моран (Федерация высокой моды и прет-а-порте), Сильви Эбель (L’InstitutFrancais de laMode), Ахмед Абдулрахман Махмуд Исмаил Аль-Саати (посол Бахрейна вРоссии), Джей Сук Ким (иллюстратор) и многие другие.

Около 60 тысяч гостей, более 30 тысяч фотографий в Instagram с хештегом #MBFWRussia, онлайн-трансляции всех показов на десятках сайтов и страницах в социальных сетях, зарисовки fashion-иллюстраторов – с каждым сезоном показатели только увеличиваются.

Международным партнером Mercedes-Benz Fashion Week Russia является крупнейшее фотоагентство Getty Images: фотографии и видео с Недели моды будут доступны 60 тысячам СМИ по всему миру.

Иллюстрация Alexandra Grits. Предоставлена организаторами.