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Организаторы IV платформы Bee-Together.ru представили участников экспозиции «Салон тканей»

09.11.2017  14:46

«Салон тканей» будет проходить в рамках IV Международной бизнес-платформы по аутсорсингу Bee-Together.ru 15 - 16 ноября в Москве, в отеле «Рэдиссон Славянская», сообщают организаторы.

Участники «Салона тканей»:

  • Ozel Tekstil (Турция) – один из крупнейших производителей костюмных тканей в Азии. Предлагает ткани для пошива следующих изделий: мужской/женский костюм; мужские/женские брюки; жилет; жакет; юбка; платье; блузок/сорочка; школьная форма; специализированная униформа.
  • Texuna (Россия) - эксклюзивный поставщик фабрик OLLY и Simsek. Компания предлагает широкий ассортимент костюмных тканей с различными составами и переплетений для производства мужской и женской одежды.
  • KarFlorens (Индия, Турция, Корея, Индонезия, Тайвань) – один из крупнейших производителей костюмных тканей в Азии. Предлагает ткани для пошива следующих изделий: мужской/женский костюм; мужские/женские брюки; жилет; жакет; юбка; платье; блузок/сорочка; школьная форма; специализированная униформа.
  • Компания «РуссКом» (Россия) предлагает технологии широкоформатной и УФ печати на основе японских принтеров Mimaki.
  • Gallus (Италия) - производитель принтов и однотонных тканей (хлопок, вискоза, полиэстер). Собственное производство и дизайнерское бюро.
  • Компания Texapel (Италия) производит ткани стеганые с утеплителем, фантазийные ткани (принт, флок, перфорация, кружево), а также ткани для верхней одежды: гладкие, жаккард, букле с высоким содержанием шерсти, альпака, мохером.
  • Madiyo Dekna (Россия) производит трикотажные полотна из хлопчатобумажной пряжи, а также с добавлением лайкры и полиэстера.
  • «Ткани Престиж» (Россия) представляют большой ассортимент элитной пальтовой, костюмной ткани, ткани для школьной формы, который постоянно пополняется новой коллекцией.
  • Lanix (Россия). В ассортименте представлены плательно-блузочные ткани и трикотаж, плащево-курточные ткани, рубашечные ткани, меха, гипюры, а также ткани для спецодежды и функциональные ткани.
  • «Нова-Текс» (Россия) – представитель крупнейших компаний по производству тканей для мужской, женской детской и корпоративной одежды легкого и верхнего ассортимента.
  • Tessitura Corti (Италия) - производство тканей для спортивной и верхней одежды, а также тканей для модной коллекции, включая жаккарды, двусторонние и 3D ткани.
  • Mex Lux (Россия) – меховая отделка любой сложности для производителей верхней одежды, головных уборов, галантерейных изделий, обуви.
  • Fabric House (Италия) предлагает широкий выбор тканей высокого качества для производства одежды. Коллекция насчитывает более десяти тысяч наименований.
  • Оптовая компания «Галактекс» (Россия) предлагает широкий ассортимент высококачественного текстиля, тканей, соответствующие мировым тенденциям моды.

Фурнитура и комплектующие будут представлены турецкими фабриками Ecem Etiket, Leras, Şen Etiket, Fermaş Zipper, Mega Etiket, Sefa Fermaur, Boyteks, Telateks, Emr Fermuar.


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