В 26-ом сезоне рижской Недели моды, который пройдет с 28 марта по 1 апреля, примут участие бренды Natalija Jansone, Anna Led, Amoralle, Narciss, Katya Katya Shehurina, Nóló, One Wolf, Paviljons, Cinnamon Concept, Talented, Bulichev Jeans, Aristocrat Kids, Paade, сообщают организаторы.

Дизайнер латвийского модного бренда Narciss Алиса Траутмане, которая является постоянным участником Riga Fashion Week уже на протяжении многих сезонов, совместно с партнером по бизнесу Sai Kong открыла в Нью-Йорке магазин Dreams on Air, в котором также представлены коллекции ряда других модных брендов, базирующихся в Городе большого яблока. К слову, Америка приглянулась и утонченному бренду Amoralle, который на днях подписал договор о сотрудничестве с одним из бутиков на Манхеттене, где отныне будут представлены коллекции латвийской модной марки. В свою очередь бренд Natalija Jansone в этом году начал сотрудничество с одним из крупнейших дистрибьюторов одежды в США.

Этим летом One Wolf примет участие в Helsinki Fashion Week в Финляндии со своей новой коллекцией осень-зима 2017, а Katya Katya Shehurina – в начале марта в престижной международной выставке Tranoi в Париже. Бренд Nóló стал активно завоевывать российский рынок – с нынешнего года коллекции бренда представлены в крупнейшем европейском концепт-сторе Trend Island в Москве, а также в сети магазинов Bosco di Ciliegi.Дизайнеры бренда Paviljons открыли свой интернет-магазин www.paviljons.com и теперь имеют возможность охватить еще больше заинтересованных клиентов со всего мира. В свою очередь дебютант нынешнего сезона RFW – бренд Cinnamon Concept совсем недавно открыл свой магазин в самом центре Риги на улице Гертрудес 23. Кроме этого, коллекция латвийской марки представлена во многих бутиках Монако и в Каннах.Индра Миклава, дизайнер бренда Talented, отмечает, что их главная задача на данном этапе – развивать бренд, расширяя его ассортимент и число постоянных клиентов. Марка Anna Led также активно развивает свое дело, плодотворно сотрудничая с местными и зарубежными издательствами и блогерами. Илья Булычев, дизайнер бренда Bulichev Jeans, решил попробовать себя в новом амплуа и вести видео блог «Как с нуля», чья аудитория стремительно растет, о целеустремленных и интересных личностях, у которых получилось добиться успеха в Латвии, а также о моде, моделях и развлекательных мероприятиях.Что касается детской моды, то достижения у латвийских дизайнеров детской одежды отнюдь не детские. С мая нынешнего года коллекции марки Aristocrat Kids будут представлены в одном из самых больших и фешенебельных универмагов мира и самом известном универмаге Лондона – Harrods. Еще один бренд детской моды Paade Mode продолжает целенаправленно покорять модные рынки США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Бельгии, Австралии и других стран.

Фотографии предоставлены организаторами.