В выставке Sport Casual Moscow примут участие российские и европейские бренды спортивной, повседневной и outdoor обуви – Cooper, DAZE, Top Land, Rosconi Sport, Trien и Kamik, сообщают организаторы.

Cooper - визитная карточка Группы компаний Renaissance. Бренд появился в 2004 году и за короткое время смог адаптироваться на российском рынке. В 2012 году компания открыла собственное производство в Португалии. Cooper предлагает разнообразные коллекции на каждое время года. Зимой - широкий ассортимент сапог и унт, летом –балетки, босоножки и мокасины.

Новый бренд молодежной обуви DAZE, принадлежащий Группе компаний Renaissance, призван удовлетворить возрастающий интерес молодого поколения к модным тенденциям. В моделях DAZE сочетаются различные текстуры и новейшие материалы, ультрамодные элементы декора, интересные рисунки и удобные колодки.

Новая динамично развивающаяся торговая марка группы компаний «Авенир» - Top Land. Основной фактор при разработке женской спортивной обуви – удобство, комфорт, мягкость при сохранении элегантности и оригинальности дизайна, что обеспечивается использованием новых материалов, современных технологий производства, поиском новых решений конструкций обуви.

Итальянский бренд Rosconi Sport , зарекомендовавший себя как производитель стильной и комфортной деловой обуви, выпустил новую спортивную линейку, в которой воплотились лучшие качества, накопленный опыт и итальянский дизайн. Обувь произведена из натуральных и безопасных материалов, с учетом современных технологических разработок, учитывает анатомические особенности стопы.

Компания Trien занимается производством и оптовой продажей спортивной и повседневной обуви с 1997 года. 20-летний опыт на обувном рынке России и 10-летний на рынке Таможенного союза ЕАЭС позволил компании Trien зарекомендовать себя как опытного поставщика в узком недорогом сегменте кед и обуви в стиле casual с ассортиментом по свободному складу в среднем 1000 моделей в сезон. Последние 20 лет компания Trien производит кеды под собственной торговой маркой, а также для компаний-партнеров и совместно с российскими дизайнерами по индивидуальному заказу.

Более 100 лет бренд Kamik специализируется на производстве обуви для суровых погодных условий. Так, например, модель Hunter может подарить комфорт и тепло своему владельцу при температуре -40С, а Kamik Cody защитит от холода даже при температуре ниже -70С. Также Kamik предоставляет широкий выбор резиновых сапог и обуви, которая защищает ноги в дождливую погоду. Вся обувь рассчитана как для взрослых, так и для детей. Обновление коллекций - 2 раза в год.

Напоминаем, летняя сессия выставки Sport Casual Moscow пройдет в Москве 13-15 июня 2017 года.

Фотографии предоставлены организаторами.