В выставке Sport Casual Moscow примут участие компании SportTex, «Эколайф» и «Витебчанка», сообщают организаторы.

Компания SportTex (Россия, Москва и Санкт-Петербург) занимается модернизацией российских производств и внедрением современных безниточных технологий в производстве одежды (герметизация швов, термоклеевая сварка, ультразвуковая сварка, сварка горячим воздухом и клином), комплексно подбирая под требования заказчика оборудование, комплектующие, ткани и фурнитуру. Поставляет оборудование для герметизации и безниточной сварки, герметизирующие ленты, термоклеевые пленки, светоотражающие материалы, ткани, магнитную фурнитуру и влагостойкие молнии. Реализует оптом ткани от ведущих производителей Южной Кореи и Китая.

ООО «Эколайф» (Россия, Санкт-Петербург) - это новейшее вязальное производство №1 на Северо-Западе России с собственным дизайн- и конструкторским бюро, расположенном в центре Санкт-Петербурга. На производстве обеспечен полный технологический цикл:

Экспериментальный цех (дизайн-станции SDS®-ONE APEX 3);

Вязальный цех (16 машин Shima Seiki 7,10,12 класса);

Закройно-швейный участок (17 машин Juki);

Стиральное оборудование (Electrolux);

Участок влажно-тепловой обработки (6 машин Comel);

Дополнительное оборудование декорирования (установка страз, жемчуга);

Участок маркировки и сборки.

Мощность производства - более 250 000 изделий в год. Среди основных клиентов – «Детский мир», Rich Family и др.

Государственное предприятие «Витебчанка» (Республика Беларусь, г. Витебск) - предприятие по производству мужской, женской и детской верхней одежды, основано в 1945 г. Единственное предприятие в РБ по производству одежды с пуховым наполнителем полного цикла. Выпускаемая продукция - кроеный трикотаж, верхняя одежда, пуховая одежда: куртки, пальто, полупальто, пуховики, жакеты, жилетки, комбинезоны, полукомбинезоны на пуху и синтепоне. Собственный бренд – «Модел Ви». Производственные мощности - 120 тыс. единиц верхней одежды в год. Численность персонала 300 человек, из них 200 швей. Полная технологическая цепочка. Конструирование моделей производится с использованием системы Gerber. В производстве задействованы 6 швейных потоков, пошив изделий на которых осуществляется на оборудовании фирмы «Дюркоп». Используется собственное и давальческое сырье. Минимальный заказ – 500 единиц. Постоянные партнеры: UAB «PHB-Group», «Адидас групп», «Арктилайн», ТД «Меуччи», «Фрателли М», «БТК-групп», s.Oliver, Eden Park, Mexx, «Фаворит», «Орби», «Апрель 21 век».

Напоминаем, летняя сессия выставки Sport Casual Moscow пройдет в Москве 13-15 июня 2017 года.

Фотография предоставлена организаторами.