В выставке Sport Casual Moscow примут участие российские и европейские бренды спортивной, повседневной и outdoor обуви – Grishko, UN1TA, Editex и Grisport, сообщают организаторы.

Grishko – единственная компания в России, предлагающая женскую, мужскую и детскую обувь для всех видов танцев. Входит в тройку мировых лидеров по производству танцевальной одежды и обуви и продается более чем в 70 странах мира.

UN1TA – молодая итальянская марка модной молодежной обуви, созданная дизайнерским бюро в Милане в 2013 году. В России обувь UN1TA появилась в 2015 году и сразу завоевала популярность среди модной аудитории Москвы и Санкт-Петербурга. Каждая коллекция UN1TA, следуя концепции бренда, представляет собой модную обувь в стиле casual и sport-chic. Коллекции богаты разнообразием обувных моделей с необычным дизайном.

Бренд Editex (Россия) сфокусирован на создании спортивной и повседневной обуви. В коллекции представлены три линии: Casual, Sport, Outdoor. Sport line - обувь для бега и для фитнеса.

Grisport (Италия) – обувь для активного образа жизни, долгих пеших прогулок, туристических походов, путешествий в горы, а также для повседневного использования.

Напоминаем, летняя сессия выставки Sport Casual Moscow пройдет в Москве 13-15 июня 2017 года.

Фотографии предоставлены организаторами.