В выставке Sport Casual Moscow примут участие российские компании «Адвентум Технолоджис» и «ДиЭнДжи», сообщают организаторы.

«Адвентум Технолоджис» (Россия, Тульская обл., г. Узловая) - высокотехнологичное производство тканей и материалов, лицензиат ведущих европейских компаний Concordia и Carrington. Возможности «Адвентум Технолоджис» позволяют создавать любые многослойные мультифункциональные материалы в соответствии с потребностью заказчика: высокотехнологичные многослойные мембранные полотна для одежды и обуви для спорта и активного отдыха направления Outdoor, для снаряжения (рюкзаки, спальные мешки, палатки и пр.) и технических изделий (тенты и пр.). «Адвентум Технолоджис» — это современное оборудование для нанесения покрытий и ламинации, позволяющее создавать многофункциональные, эластичные, многослойные материалы. Контроль качества в собственной производственной лаборатории. Минимальная партия от 500 метров.

ООО «ДиЭнДжи» (Россия, Москва, г. Зеленоград) – производитель верхней одежды, пуховой одежды, спортивной одежды для активного отдыха. Поставщик тканей мембранных, флисовых, спортивного трикотажа. Год основания – 2006. Оборот за 2016 г. – 168 млн. рублей. Производство существует 5 лет и размещено на двух площадках: в Зеленограде и Курске. За все время производства отшито более 56000 изделий. За последние два года – на заказ 2000 горнолыжных комплектов, 300 рыболовных костюмов, 5000 пуховиков, 22000 пухпакетов. В планах на 2017 год - освоение технологии пошива спальных мешков.

Подписали лицензию на производство вело экипировки под брендом NSR (Never stop ridding), Южная Корея. Произвели 2000 единиц собственной продукции. Среди крупных заказчиков «Спормастер» и «Декатлон». В планах на 2017 год – выпустить более 4000 изделий как под своим брендом (в том числе горнолыжные костюмы современного и уровня, и высокого качества, которые не будут уступать по дизайну и технологии производства лучшим и популярным мировым брендам) и 4000 на давальческом сырье. Собственная торговая марка Hispo – с 2010 года.



Новое швейное оборудование Durkoff Adler, Bealead, Siruba, Unicorn, Nawon, другие швейные автоматы. Наличие полного технологического цикла. Производственные мощности (от 500 до 5000 в месяц). Наличие сырья как собственного, так и давальческого.

Напоминаем, летняя сессия выставки Sport Casual Moscow пройдет в Москве 13-15 июня 2017 года.

Фотография предоставлена организаторами.