ИА «РИА Мода» публикует официальный пост-релиз 17-го сезона международной выставки «Инлегмаш-2017», проходившего с 20 по 22 февраля в ЦВК «Экспоцентр».

«Инлегмаш-2017» организована «Экспоцентром» при поддержке Российского Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

На выставке «Инлегмаш-2017» были представлены новейшие разработки и образцы оборудования и машин для всех этапов текстильного производства:

оборудование для первичной обработки натуральных волокон;

оборудование для производства и переработки химических волокон;

прядильно-крутильное оборудование для натуральных и химических волокон;

ткацкое, текстильно-отделочное оборудование;

красочные материалы и химикалии для легкой промышленности;

оборудование для трикотажного, швейного, раскройного, валяльно-войлочного производства;

оборудование для влажно-тепловой обработки, для прачечных и химчисток;

оборудование для производства нетканых материалов.

Посетители увидели экспонируемое оборудование в действии.

В выставке приняли участие 126 компаний из 18 стран мира. Индия и Республика Корея впервые представили национальные экспозиции.

Оборудование для швейного и текстильного производства продемонстрировали такие известные компании, как Automatex, Dilo, Emmebi Impianti, GfMachinery, Juki, Reggiani, Picanol, Rieter, «Веллес», «Зенон», «Книт», «Мирэкс», «Нат Групп», «Роллтекс», «Русском Графикс», «Текстиль и Технологии», «ТЛ Текс», «Швеймаш», «Эрэнджи» и других.

Были компании, которые впервые приняли участие в выставке. Среди них – Dalian Sinosun, Hannam, Lee Wha, Pinco, Samhwa Machinery, Silitex, Smit, Yash Textile, «Перевалов», «Стормтекс», «Текстильные машины Сиренко», «Текстильмаш».

На выставке «Инлегмаш-2017» особое внимание было уделено вопросам профессионального образования и подготовки кадров для предприятий легкой промышленности. Работала специальная экспозиция «Центр науки и образования», представленная Инновационным научно-производственным центром текстильной и легкой промышленности Минпромторга РФ и Инжиниринговым центром текстильной и легкой промышленности.

«Инлегмаш-2017» доказала свою востребованность в России как выставочная площадка для демонстрации инновационных и перспективных решений в легкой промышленности. Уникальную площадку посетили 4 427 специалистов отрасли.

Выставка проходила в рамках крупнейшего выставочно-конгрессного проекта отечественного легпрома «Российская неделя текстильной и легкой промышленности». Это важное отраслевое мероприятие, проходившее во второй раз, уже закрепило за собой статус крупнейшего в стране тематического проекта.

Кроме «Инлегмаш-2017» в рамках Недели прошли сразу несколько ведущих отраслевых выставок –18-я международная выставка «CJF – Детская мода-2017. Весна», 3-я специализированная выставка тканей и фурнитуры «Интерткань-2017», 9-я международная выставка материалов на волокнистой основе Techtextil Russia 2017 и IV Международный отраслевой форум легкой промышленности «Легпромфорум-2017».

Объединенная экспозиция стала результатом плодотворного сотрудничества организаторов Недели – АО «Экспоцентр», Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности. Масштабное отраслевое событие проводилось при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты РФ и Общественной Палаты РФ.