ИА «РИА Мода» публикует официальный пост-релиз XI международной специализированной выставки товаров для детей Kids Russia 2017, проходившейся с 28 февраля по 2 марта в МВЦ «Крокус Экспо».

Традиционно событие прошло на одной площадке вместе с Licensing World Russia – единственной в России и странах СНГ специализированной выставкой, посвященной теме лицензирования.

Основной интерес профессиональных посетителей выставки был вызван отслеживанием новинок и будущих тенденций рынка. В очередной раз выставка подтвердила свой высокий статус ведущего и задающего тренды отраслевого события.

230 экспонентов из 12 стран мира (2016: 186 экспонентов из 11 стран мира) представили отраслевому рынку свои новинки. Важной тенденцией является увеличение количества новых экспонентов. В этом году их число составило 62 компании. Участники выставки смогли учесть потребности представителей торговли, что должно положительно сказаться на пост-выставочной деятельности. Результатом оправданных ожиданий экспонентов является высокая степень готовности – свыше 90% опрошенных экспонентов намерены принять участие в выставке в следующем году.

«Мы впервые участвуем в данной выставке. Здесь мы показываем только новинки, из огромного ассортимента нашей продукции. В нашем бизнесе предзаказы размещаются до конца марта, поэтому нам очень важно презентовать новинки именно на Kids Russia и собрать мнение наших клиентов», – отметила Ирина Комарова, директор российского представительства компании Karlsbach.

Экспозицию Licensing World Russia представили 32 компании. Среди экспонентов – все ведущие правообладатели и лицензионные агентства, работающие в России. Генеральным партнером выставки Licensing World Russia 2017 третий год подряд выступила компания Nickelodeon Viacom Consumer Products совместно с лицензионным агентством Pullman Licensing LLC.

«Это ключевая выставка в России по лицензированию. Она стала местом, где все, кто так или иначе связан с лицензиями, могут узнать все, что происходит на рынке лицензирования. Новые компании, впервые рассматривающие возможности лицензионной продукции, также приходят сюда, в этом году их было на 10% больше, чем в прошлом», – подчеркнула Петя Тончева, директор по лицензированию NickelodionViacomConsumerProducts на территории России, СНГ, Украины и Прибалтики.

Общее число посетителей выставки за 3 дня составило 11 618 человек, из них 96% – специалисты отрасли (2016: 11396 человек, из них 95% – специалисты отрасли).

«Участие в выставке для нас – это в первую очередь общение с нашими партнерами, которые приезжают со всей страны. Мы видим большие предпосылки успеха, так как в прошлом году после выставки мы стали поставщиком в крупнейшую сеть детских товаров «Кораблик», – обозначила Наталья Журавлева, руководитель направления развития игрушек компании «Росбэби».

«Мы посещаем выставку Kids Russia 3-й год. Несмотря на кризис, мы видим много новых участников. Очень интересно проведение совместной лицензионной выставки, т.к. сейчас важны товары с лицензиями, которые популярны и узнаваемы покупателями», – подчеркнула Татьяна Арсенова, участница Байерской программы и генеральный директор компании «Авис».

Специальные зоны выставки Kids Russia 2017 также привлекли большое внимание профессиональной аудитории. Высочайшую оценку получил Центр новых товаров What’s New!, который ознакомил посетителей с трендами сезона и ноу-хау индустрии детских товаров.

«В Центре новых товаров What’s New! мы представили конструктор «Фанкластик», который вызвал большой интерес у гостей выставки, и нам удалось провести около тридцати презентаций товара и успешные переговоры с представителями ряда торговых компаний», – подвела итоги участия в выставке Нина Мышанская, коммерческий директор «Фанкластик».

Впервые в рамках выставки Kids Russia прошел Всероссийский Форум поставщиков и ритейлеров детских товаров Kids Retail Speech Forum, организатором которого выступила компания Quorum. Мероприятие было посвящено обсуждению тенденций рынка детских товаров с различных точек зрения: производителей, дистрибьюторов, поставщиков, ритейла, исследователей, рекламных агентств. За 2 дня эксперты индустрии представили профессионалам рынка аналитические данные, лучшие практики и бизнес-кейсы. Участниками Форума стали: GfK RUS, Nielsen, Ideas4retail \ Hamleys, Gulliver, «Ашан», «Лента», «О'кей», «Магнит», «Яндекс Маркет», AliExpress, Burger King и другие.

«Очень нужное мероприятие. На одной площадке собрались все представители индустрии, что позволило конструктивно пообщаться между собой и обозначить проблемы отрасли», – отметил Дмитрий Николаев, директор филиала Crossway.

Организатор выставки – компания ЗАО «Гранд Экспо» - сообщает, что XII международная специализированная выставка товаров для детей Kids Russia 2018 и Licensing World Russia 2018 пройдет в МВЦ «Крокус Экспо» с 27 февраля по 1 марта 2018 года.

Фотография предоставлена организаторами.